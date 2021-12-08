Валютный рынок среды: итоги дня

После трех дней стабильности на межбанковском﻿ валютном рынке вновь началось укрепление гривны. Национальному банку пришлось вмешаться.

Сразу несколько групп продавцов, вышедшие на рынок почти одновременно, вызвали существенное превышение предложения валюты над спросом. Во-первых, экспортеры, у которых подошла к концу гривна от выплаченной еще в конце ноября компенсации НДС, были вынуждены выставить на продажу часть своих валютных запасов. Во-вторых, некоторые из инвесторов, вложившиеся вчера в ОВГЗ, продавали доллары и евро для их оплаты. В то же время покупатели, видя, что котировки прекратили рост, решили выждать – и не пожалели. Котировки опустились ниже 27,20 гривен и на покупке, и на продаже. Национальному банку, до этого три дня не участвовавшему в торгах, сегодня пришлось «попотеть». Регулятор провел сразу три интервенции по покупке валюты и лишь частично затормозил падение доллара.

Закрыли торги среды на 11 копеек на покупке и на 12 копеек на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,25/27,28 (покупка/продажа).

Торги среды открылись непривычно узко: спред на открытии составил всего 3 копейки. Уже в 9:03 прошла первая сделка на 0,5 млн по цене 27,26 гривен. Спрос на старте торгов быстро удовлетворили: желающих продать по 27,26 было достаточно. Поэтому котировки быстро пошли вниз. Незадолго до обеденного перерыва на рынке появился Национальный банк, которого уже высматривали «во все глаза»: он собрал несколько самых дешевых заявок на продажу в районе 27,18-27,20 гривен на сумму 5 млн долларов – и ушел на обед. После обеденного перерыва регулятор появился снова. На этот раз он установил ордер на покупку на уровне 27,18 гривен на сумму 30 млн долларов. На то, чтобы купить такую сумму, у него ушло около 5 минут. В 15:10 Нацбанк появился на рынке в третий раз. Выставив крупный ордер на уровне 27,16, он стоял с ним до самого конца торгов, поэтому ниже доллар уже не упал.

Котировки закрытия торгов – 27,16/27,17 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос почти на 60 млн по сравнению с вторником и составил 251,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2372 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2372 гривен. Официальный курс доллара на 9 декабря установлен на отметке 27,2167 гривен за доллар, снижение на 11,50 копеек.

установлен на отметке 27,2167 гривен за доллар, снижение на 11,50 копеек. Официальный курс евро на 9 декабря установлен на отметке 30,7698 гривен за евро, рост на 4,21 копейки.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в течение дня подешевел на 10 копеек. Утром оптовые обменники Киева начинали продавать наличного «американца» по 27,30-27,32 гривен. К обеду он подешевел до 27,25-27,27 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 27,20-27,22 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1303 доллара. Сегодня евро вырос до отметки 1,1321 доллара, восстанавливаясь после того, как вчерашний видеоразговор президентов Байдена и Путина частично снял напряженность в мире. Наличный евро в Украине дешевеет; в столице он за день потерял в цене 10 копеек. Утром его продавали по 30,80-30,82 гривен, а к 17 часам ценник опустили до 30,70-30,22 гривен.

Российский рубль в течение дня вырос до 73,60 рублей к доллару. Состоянием на 17:00 он торгуется в узком диапазоне 74,65-74,75 рубля за доллар. Наличный рубль в столице подешевел на 2 копейки, с 3,67-3,69 до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.