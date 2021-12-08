Запрет на пластиковые пакеты коснется не всех

Ограничение использования пластиковых пакетов, которое вводится с 10 декабря, будет распространяться только на магазины и супермаркеты и не будет касаться рынков, сообщает УНИАН.

"Беспокойство у компаний-членов Ассоциации имеется в отношении того, что использование пластиковых пакетов касается только организованных магазинов и розничных сетей, но не будет контролироваться при осуществлении стихийной торговли на рынках" , - говорится в сообщении пресс-службы Европейской Бизнес Ассоциации.

В то же время Ассоциация полагает, что должны быть созданы равные, справедливые и прозрачные правила ведения бизнеса в Украине, в том числе и в части запрета на использование пластиковых пакетов.

"В связи с этим неизменной остается позиция Ассоциации относительно того, что подход к запрету обращения пластиковых пакетов должен быть последовательным и комплексным для всех сфер производства и обращения" , - отметили в ассоциации.

В ЕБА также сообщают, что сейчас бизнес не понимает, каким образом осуществлять продажу таких пакетов, по какой стоимости и как осуществлять учет и отчетность.

"Если ввести такие изменения относительно тонких и сверхтонких пластиковых пакетов уже с 10 декабря – вероятно, будет иметь место серия трудностей. Так, речь идет об отсутствии соответствующего нормативно-правового акта об установлении минимальных розничных цен на такие пакеты, отсутствии четкой схемы реализации тонких и сверхтонких пластиковых пакетов на платной основе, отсутствии механизма нанесения маркировки, что могло бы позволить обеспечить учет и контроль приобретения таких пакетов потребителями.

Больше того, Минэкономики разработало проект постановления КМУ

"Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты", согласно которому предусматривается установление минимальных розничных цен только на пластиковые пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров (высокой плотности). Однако, несмотря на введение в действие нормы закона уже с 10 декабря, данный проект еще не утвердили" , - говорится в сообщении.

В ассоциации напомнили, что полный запрет обращения тонких и сверхтонких пакетов будет установлен с 9 марта 2022 года.

По мнению Европейской Бизнес Ассоциации, важно установить более длительный переходный период для внедрения такого новшества и прописать четкий механизм внедрения, чтобы бизнес понимал, каким правилам надо следовать.

Запрет в Украине пластиковых пакетов: