Налоговая будет проверять все доходы с 1995-го года
После завершения периода налоговой амнистии будут введены косвенные методы налогообложения. Концепция соответствующего закона фактически готова. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Новое время.
"Я более того хочу сказать, что тоже все должны понимать — за декларированием должны сразу идти косвенные методы налогообложения. Мы сейчас разрабатываем соответствующий законопроект, у нас уже фактически есть готовый концепт. Я думаю, что в ближайшее время мы будем готовы его обсуждать", — заявил он.
По словам Марченко, косвенные методы налогообложения предполагают, что после налоговой амнистии Налоговая служба будет иметь возможность проводить налоговую оценку операций физических лиц в части приобретения объектов недвижимости или дорогостоящих вещей без задекларированных доходов.
"Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал свои реальные доходы, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов", — заявил министр.
При этом неуплаченные налоги будут доначислены не на всю сумму покупки, а на разницу между задекларированными доходами и стоимостью покупки.
Марченко объяснил, как будет работать механизм косвенного налогообложения:
«В момент регистрации соглашения о купле-продаже, например, объекта недвижимости, такая информация появляется в налоговой. Налоговая проверяет информацию, а человека никто беспокоить не собирается, если нет оснований на это».
Система, по словам министра, будет работать в автоматическом режиме.
"Автоматически налоговая проверяет наличие доходов, уплаченных с 1995 года, суммирует их, все доходы, уплаченные налоги; затем сопоставляет сумму этих доходов с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью. Если этот человек амнистировал и задекларировал еще доходы, это суммируется также и потом к такому человеку либо есть вопросы, либо их нет. Я думаю, в большинстве случаев вопросов не будет", — заключил Марченко.
По словам министра финансов, на данный момент украинцы добровольно задекларировали уже свыше 250 млн грн.
1 сентября в Украине началась налоговая амнистия (единовременное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в государственный бюджет). Спецдекларирование продлится один год — с 1 сентября этого года до 1 сентября 2022-го.