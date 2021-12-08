Налоговая будет проверять все доходы с 1995-го года

После завершения периода налоговой амнистии будут введены косвенные методы налогообложения. Концепция соответствующего закона фактически готова.﻿ Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Новое время.

"Я более того хочу сказать, что тоже все должны понимать — за декларированием должны сразу идти косвенные методы налогообложения. Мы сейчас разрабатываем соответствующий законопроект, у нас уже фактически есть готовый концепт. Я думаю, что в ближайшее время мы будем готовы его обсуждать" , — заявил он.

По словам Марченко, косвенные методы налогообложения предполагают, что после налоговой амнистии Налоговая служба будет иметь возможность проводить налоговую оценку операций физических лиц в части приобретения объектов недвижимости или дорогостоящих вещей без задекларированных доходов.

"Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал свои реальные доходы, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов" , — заявил министр.

При этом неуплаченные налоги будут доначислены не на всю сумму покупки, а на разницу между задекларированными доходами и стоимостью покупки.

Марченко объяснил, как будет работать механизм косвенного налогообложения:

«В момент регистрации соглашения о купле-продаже, например, объекта недвижимости, такая информация появляется в налоговой. Налоговая проверяет информацию, а человека никто беспокоить не собирается, если нет оснований на это».

Система, по словам министра, будет работать в автоматическом режиме.

"Автоматически налоговая проверяет наличие доходов, уплаченных с 1995 года, суммирует их, все доходы, уплаченные налоги; затем сопоставляет сумму этих доходов с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью. Если этот человек амнистировал и задекларировал еще доходы, это суммируется также и потом к такому человеку либо есть вопросы, либо их нет. Я думаю, в большинстве случаев вопросов не будет" , — заключил Марченко.

По словам министра финансов, на данный момент украинцы добровольно задекларировали уже свыше 250 млн грн.

1 сентября в Украине началась налоговая амнистия (единовременное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в государственный бюджет). Спецдекларирование продлится один год — с 1 сентября этого года до 1 сентября 2022-го.