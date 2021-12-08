Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов. По его словам, их планируется потратить на здравоохранение и чистую энергетику, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Завершили в Лондоне подготовительное заседание диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании" , - рассказал министр.

Кулеба поблагодарил британских партнеров за решения, которые доказывают, что Киев и Лондон - близкие союзники.

"Выделенные ресурсы пойдут на проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики" , - добавил глава МИД.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увеличении финансовой поддержки со стороны Британии. Глава государства уточнил, что Лондон дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,3 млрд долларов).