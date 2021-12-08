В Китае одобрили препарат против коронавируса на основе антител

Средство будут применять для лечения от коронавируса взрослых и подростков от 12 до 17 лет, сообщает Корреспондент.

В Китае одобрили первое в стране комбинированное терапевтическое средство от COVID, которое изготовлено на основе нейтрализующих антител.

Средство будут применять для лечения от коронавиурса взрослых и подростков от 12 до 17 лет.

Регистрацию препарата, который изготовляют в виде раствора для инъекций, подала пекинская компания Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology.

Отмечается, что это первая одобренная в Китае комбинированная терапия с независимыми правами интеллектуальной собственности.