В Китае одобрили препарат против коронавируса на основе антител
Средство будут применять для лечения от коронавируса взрослых и подростков от 12 до 17 лет, сообщает Корреспондент.
В Китае одобрили первое в стране комбинированное терапевтическое средство от COVID, которое изготовлено на основе нейтрализующих антител.
Средство будут применять для лечения от коронавиурса взрослых и подростков от 12 до 17 лет.
Регистрацию препарата, который изготовляют в виде раствора для инъекций, подала пекинская компания Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology.
Отмечается, что это первая одобренная в Китае комбинированная терапия с независимыми правами интеллектуальной собственности.