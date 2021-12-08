В Мали произошел взрыв: погибли семь миротворцев ООН

В африканской стране Мали произошел взрыв. В результате погибли семь миротворцев ООН, а еще трое - получили серьезные ранения, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

Взрыв произошел в районе Бандиагара, когда колонна миротворцев направлялась в город Севаре. Нападение совершили боевики, связываемые с Аль-Каидой или группировкой "Исламское государство".

Мали в настоящее время являются эпицентром боевых действий джихадистов. Военный конфликт длится с 2012 года и в течение трех лет распространился на соседние страны Нигер и Буркина-Фасо. В результате боевых действий тысячи людей по всему региону стали жертвами, около двух миллионов сбежали из страны.