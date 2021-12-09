9 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются День рождения компьютерной мыши, День рождения Оле-Лукойе, День рождественской открытки, Международный день борьбы с коррупцией (ООН), Всемирный день техно-музыки, Международный день памяти жертв преступления геноцида (ООН), сообщает УНИАН.

В Украине - День работников штабных подразделений МВД, в Швеции - День имбирного печенья, в США - День кондитерских изделий, День ламы, День клоуна "Грустный Вилли", День ветеринарной медицины, в Таджикистане - День геологов, в Перу - День армии, в Шри-Ланке - День военно-морских сил, в Танзании - День независимости, во Франции - День секуляризма, в Финляндии, Швеции - День лютефиска, День Анны, в Испании - День святой Леокадии.

Памятные даты 9 декабря, годовщины и события

9 декабря 1884 года Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал модель роликовых коньков со стальными шарикоподшипниками в колесах. В 1902 году в его родном городе был открыт первый роллердром, на котором присутствовало 7000 человек! Но история роликов намного "старше". В 1760 году изобретатель Джозеф Мерлин отправился на маскарад в Лондоне в ботинках с металлическими колесами. Именно так и появились первые в мире роликовые коньки. Он лихо катался по бальному залу, играя на скрипке, однако, разогнавшись, не сумел затормозить и врезался в огромное зеркало. В 1823 году Роберт Джон Тайерс придумал коньки "Ролито", поместив пять колес в ряд в основание обуви. Но его изобретение тогда никто не воспринял всерьез.

В 1863 году американец Джеймс Плаймптон изобрел четырехколесные коньки с расположенными рядом двумя парами колес. Ролики Плаймптона позволили делать повороты, а также ездить вперед и назад. С изобретением колеса с шарикоподшипником в 1884 году ролики приобрели высокую скорость и маневренность. Появилась первая ассоциация роллеров. В 1908 году Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке стал местом массового катания на роликовых коньках. Следом катки открывались по всей Америке и Европе. Новый вид спорта приобретает большую популярность. В 1960 году ролики начинают изготавливать из пластмассы. А на рубеже 1980-х происходит настоящий роликовый бум.

В этот период было открыто свыше 4000 дискотек для роллеров. До середины 1990-х годов практически все роликовые коньки имели жесткий ботинок, напоминающий горнолыжный. В 1995 году фирма K2 представила первые ролики с мягким ботинком, которые гораздо лучше подходили для прогулочного катания и вскоре заняли доминирующую позицию. В 1997 году в Америке появилась фирма Upsidedown, чья первая модель роликов - Damocles - стала поистине революционной. Спустя год компания поменяла название на более короткое и звучное USD и очень скоро превратилась в одну из крупнейших на рынке скейтинга. А роликовые коньки и сегодня продолжаются пользоваться огромной популярностью.

В 1953 году компания "Дженерал Электрик" объявила об увольнении всех сотрудников-коммунистов.

9 декабря 1968 года считается Днем рождения компьютерной мыши. Именно в этот день американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Она представляла собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу – он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши.

Первую "современную" мышь собрал инженер Билл Инглиш, а программы для демонстрации ее возможностей написал Джефф Рулифсон. Внутри устройства находились два металлических диска: один поворачивался, когда устройством двигали вперед, второй отвечал за движение мыши вправо и влево. Позже идеей заинтересовалась компания Xerox. Ее исследователи изменили конструкцию мыши, и она стала похожа на современную. В начале 1970-х годов компания Xerox впервые представила мышь как часть персонального компьютера. Она имела три кнопки, вместо дисков шарик и ролики, а стоила 400 долларов!

В 1983 году фирма Apple выпустила свою собственную модель однокнопочной мыши для компьютера Lisa, стоимость которой удалось снизить до 25 долларов. Широкую популярность мышь приобрела благодаря использованию в компьютерах Apple Macintosh и позднее в ОС Windows для IBM PC. В конце 1990-х годов компания Sun Microsystems представила первую лазерную мышь. Массовое производство лазерных мышей началось в 2004 году. Последней новинкой техники стали беспроводные мыши.

В 2005 году в Лондоне завершилась эксплуатация "Рутмастеров" - знаменитых двухэтажных красных автобусов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 декабря чтит память великомученика Георгия Победоносца. Он считается одним из самых почитаемых святых. В народе этот светлый праздник назвали "Юрьев день" или "Егорий Осенний" (по старому стилю – 26 ноября). Прислушивайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день - они помогут в будущем. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не навлечь беду и финансовые затруднения.

Что сегодня нельзя делать

Не отправляйтесь в дорогу. Если же поездку отложить не удается, то закажите молебен в церкви за свое здоровье.

Приметы на 9 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

северный ветер - к морозам;

день холодный - зима будет суровой.

Именины 9 декабря

Именины у Ильи, Георгия, Иннокентия, Николая, Михаила и Петра.

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева