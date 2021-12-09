Во Львове неизвестный угрожал взорвать девять ТРЦ

Вечером 8 декабря правоохранителям поступила информация о минировании девяти торговых и торгово-развлекательных центров. Неизвестный потребовал выкуп в размере 20 миллионов долларов, сообщает Сегодня.

Об этом рассказали в Департаменте по гражданской защите Львовской ОГА.

Сообщили о минировании следующих ТРЦ: Victoria Gardens, King Cross Leopolis, Forum Lviv, "Магнус", "Опера Пассаж", "Роксолана", "ИнтерСити", "Сундук", "Сихов".

В частности, из ТРЦ Victoria Gardens эвакуировали около 1000 человек персонала и посетителей. Из торгового центра "Форум" эвакуировали 1418 посетителей и 450 человек персонала.

Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение.

В последнее время в Украине ошибочные "минирования" – не редкость. В Уголовном кодексе для "шутников" предусмотрено суровое наказание.

Так, согласно украинскому законодательству, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности грозит до 8 лет заключения.