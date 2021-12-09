Amazon в Италии оштрафован на миллиард евро

Антимонопольная служба Италии оштрафовала онлайн-ритейлер Amazon на 1 миллиард 128 миллионов евро за "злоупотребление доминирующим положением на рынке", говорится в заявлении Управления по охране конкуренции и рынка (AGCM), сообщает Прайм.

Как отмечает регулятор, магазин воспользовался "положением абсолютного доминирования на итальянском рынке" , которое позволило ему развить и продвинуть собственный сервис доставки, нанеся тем самым ущерб другим службам, работающим в логистической сфере на этом рынке интернет-торговли.

Антимонопольщики посчитали, что группа компаний Amazon связала услуги доставки с доступом к совокупности "преимуществ для обеспечения видимости и улучшения перспектив продаж" на онлайн-платформе. Среди них выделяется программа лояльности Prime, которая упрощает продажи постоянным потребителям и клиентам, покупающим товары по подписке, отмечает AGCM.

Prime также позволяет участвовать в распродажах, проводимых Amazon, и увеличивает вероятность того, что в качестве рекомендуемого будет выбрано предложение конкретного продавца. Таким образом, Amazon не позволил сторонним продавцам ассоциировать лейбл Prime с предложениями, на которые не распространяется собственная услуга доставки Amazon.

Кроме того, для продавцов, использующих логистику ритейлера, не применяется его система оценок, нарушение которой могло бы привести к заморозке профиля у тех, кто не работает с Amazon в качестве доставщика, указал регулятор.

"Тем самым Amazon нанесла ущерб конкурирующим логистическим операторам интернет-торговли, не позволяя им предлагать себя онлайн-продавцам в качестве поставщиков услуг, сопоставимых по качеству с теми, что предоставляет Amazon. Таким образом, подобные действия увеличили разрыв с мощью Amazon и в конкуренции по доставке заказов онлайн- коммерции", — говорится в сообщении.

Крупный штраф, как отмечается, обусловлен объемами и продолжительностью существовавших практик и размерами самой группы Amazon. Исправление нарушений будет проходить под специальным надзором со стороны антимонопольной службы.