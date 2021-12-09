Какое комнатное растение подарить на Новый год или Рождество

Впереди продолжительные новогодние выходные и долгожданные праздники. В это время практически все дарят друг другу подарки. Часто возникает вопрос – что красивое и полезное выбрать для близкого человека, друзей или родственника на Новый год и Рождество, сообщает Профиль.

Комнатное растение – как раз такой подарок, который принесет пользу и украсит любой дом. Оно оживит праздничный стол и надолго останется в доме, насыщая воздух кислородом.

Пуансеттия

Одним из растений, подходящим в качестве такого подарка является пуансеттия. Ее часто называют "рождественской звездой", так как каждый год в конце декабря на ней появляются яркие крупные листья красного или другого цвета, похожие на большой цветок.

Фото Pixabay

Гиацинт

Хорошим подарком станет и гиацинт в красивом горшке. Помимо того, что он нежный и красивый, он еще и источает приятный аромат.

Фото Pixabay

Лавровое дерево

Лавровое дерево – тоже ароматное и полезное растение. Его можно обрезать по форме новогодней елки и украсить. Нужно соблюсти только одно важное правило – поставить растение у окна, так как лавр любит хорошо освещенные места.

фото: instagram

Розмарин

Также можно на Новый год или Рождество подарить розмарин. Его листья имеют выраженный запах и используются в приготовлении блюд.

фото: instagram

Китайский вяз

Для тех, у кого нет много времени на уход за растением, подойдет деревце бонсай, например, китайский вяз, в высоту достигающий 60 см. Он не требует особенного ухода, – только достаточного количества света и постоянную влажность.

Гардения

Хороша в качестве подарка цветущая гардения. Нежные светлые цветки эффектно смотрятся на фоне темно-зеленых листьев и приятно пахнут.