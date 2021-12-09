Наконец-то дома: IKEA опубликовала рекламу "с Меркель"

В Германии компания IKEA опубликовала рекламу с бывшей канцлером Германии Ангелой Меркель в четверг, 9 декабря, сообщает Корреспондент.

Компания опубликовала похожую на страницу одного из ее каталогов фотографию с изображением Меркель, сидящей в кресле IKEA, и подписью "Наконец-то дома".

Фото: twitter.com/ikea_presse

Отметим, что в Германии и другие компании решили подобным образом проводить Меркель с должности. Например, фабрика по производству плюшевых игрушек в Кобурге, Бавария, изготовила медвежонка, прототипом которого стала Меркель.

Фото: Nicolas Armer

В свою очередь компания, производящая марципан Odenwälder Marzipan Konditorei, изготовила сладости в виде головы Меркель.

Фото: t.me/HouseOfCardsEurope

Наконец, музей мадам Тюссо в Берлине создал восковую фигуру Ангелы Меркель, которая стоит на фоне исторического здания Рейхстага, где сейчас проводит заседания Бундестаг.