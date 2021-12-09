Нацбанк принял решение по учетной ставке (Обновлено)

Правление Национального банка приняло решение увеличить учетную ставку до уровня 9% годовых с 10 декабря 2021 года.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук на пресс-конференции, состоявшейся сразу после окончания заседания Правления НБУ.

Решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции к цели 5%.

В октябре рост потребительских цен замедлился до 10,9% годовых. По оценкам Национального банка, в ноябре инфляция продолжила замедляться. В то же время инфляция в Украине снижается медленно, поэтому Национальный банк повысил учетную ставку и готов продолжить повышение на ближайших заседаниях по вопросам монетарной политики, если это потребуется.

Напомним, предыдущая ставка 8,5% действовала с 9 сентября 2021 года.