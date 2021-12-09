Украина запускает электронную очередь на границе

Кабинет министров одобрил реализацию экспериментального проекта по организации управления очередями перед международными пунктами пропуска через государственную границу Украины для автомобильного сообщения "Электронная очередь пересечения границы", сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг. Начало экспериментального проекта запланировано на 15 декабря 2021 года.

Целью проекта указано устранение очередей автотранспорта перед пунктами пропуска путем создания сервиса и инфраструктуры для прогнозирования времени пересечения границы, создания инновационных инструментов финансирования инфраструктуры пересечения госграницы.

До конца 2023 года на основании опыта реализации проекта должны быть наработаны нормативные акты по управлению очередями автотранспорта перед международными пунктами пропуска.