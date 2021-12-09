Валютный рынок четверга: ход торгов
Инсайд о том, что Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с завтрашнего дня, похоже, просочился на межбанковский валютный рынок. Котировки безналичного доллара, которые до этого плавно снижались, после 12 часов рухнули ниже уровня 27,10 гривен.
Ситуацию уже по традиции пришлось спасать Нацбанку. Сначала регулятор выкупил самые дешевые предложения продажи в районе 27,07 гривен, а затем вышел с крупным ордером на покупку по этой цене. По информации портала «Курс Украины», НБУ готов купить по этой цене до 100 млн долларов. Решимость регулятора передалась покупателям, и те, кто снял было заявки, опять выставили их чуть выше уровня Нацбанка.
Пошли вниз цены и на наличном валютном рынке. Если утром оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 27,20 гривен, то уже к обеду он подешевел до 27,14-27,15 гривен. И ощущается, что к вечеру мы увидим еще более низкую цену: вчера после обеда доллар подешевел даже сильнее, чем до обеда.
Евро на FOREX в первой половине дня корректируется вниз после вчерашнего роста до отметки 1,1353. К моменту написания статьи он опустился до 1,1309 доллара. Причина – рост доллара против большинства ведущих мировых валют. Наличный евро в Украине тоже дешевеет. В Киеве его цена за полдня снизилась на 5 копеек – с 30,70-30,72 до 30,65-30,67 гривен.
Российский рубль явно устал от резких движений и сегодня торгуется в узком (как для российской валюты) диапазоне 73,50-73,70 рубля за доллар. На месте осталась и цена наличного рубля в Киеве: как и вчера вечером, его продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.