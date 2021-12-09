Валютный рынок четверга: ход торгов

Инсайд о том, что Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с завтрашнего дня, похоже, просочился на межбанковский валютный рынок﻿. Котировки безналичного доллара, которые до этого плавно снижались, после 12 часов рухнули ниже уровня 27,10 гривен.

Ситуацию уже по традиции пришлось спасать Нацбанку. Сначала регулятор выкупил самые дешевые предложения продажи в районе 27,07 гривен, а затем вышел с крупным ордером на покупку по этой цене. По информации портала «Курс Украины», НБУ готов купить по этой цене до 100 млн долларов. Решимость регулятора передалась покупателям, и те, кто снял было заявки, опять выставили их чуть выше уровня Нацбанка.

Пошли вниз цены и на наличном валютном рынке. Если утром оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 27,20 гривен, то уже к обеду он подешевел до 27,14-27,15 гривен. И ощущается, что к вечеру мы увидим еще более низкую цену: вчера после обеда доллар подешевел даже сильнее, чем до обеда.

Евро на FOREX в первой половине дня корректируется вниз после вчерашнего роста до отметки 1,1353. К моменту написания статьи он опустился до 1,1309 доллара. Причина – рост доллара против большинства ведущих мировых валют. Наличный евро в Украине тоже дешевеет. В Киеве его цена за полдня снизилась на 5 копеек – с 30,70-30,72 до 30,65-30,67 гривен.

Российский рубль явно устал от резких движений и сегодня торгуется в узком (как для российской валюты) диапазоне 73,50-73,70 рубля за доллар. На месте осталась и цена наличного рубля в Киеве: как и вчера вечером, его продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.