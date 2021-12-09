Кабмин утвердил стратегию сокращения госдолга Украины

Прямой государственный долг Украины по итогам 2021 года будет снижен до 56,9% ВВП, а к 2024 году – до 47%, заявил министр финансов Сергей Марченко, представляя стратегию управления госдолгом до 2030 года на заседании правительства в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

"Среди показателей достижения цели (в стратегии - ред.), в частности, снижение госдолга к ВВП до конца 2024 года до 47%, а также увеличение долга, номинированного в национальной валюте до 51%", – сказал он в ходе правительственного заседания, в ходе которого Кабинет министров утвердил соответствующую стратегию.