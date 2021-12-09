Саакашвили заявил, что украинская власть спасла ему жизнь

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что своими действиями президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и омбудсмен Людмила Денисова "практически спасли" ему жизнь, когда грузинская власть "явно шла на убийство", сообщает Новое время.

"Президент Зеленский позвонил в Тбилиси. Ермак регулярно устраивает совещания по этому поводу. Очень активна омбудсмен Денисова. Все они практически спасли мне жизнь в последний момент, когда я упал в кому, после 50 дней голодания и пыток. И власть явно шла на убийство" , — сказал он в интервью журналистке НВ Кристине Бердинских.

Саакашвили, находящийся в заключении в Грузии, заявил, что уверен в своем освобождении при поддержке Украины.