Правительство утвердило экс-посла Канады на должность бизнес-омбудсмена

Кабинет министров утвердил решение об избрании экс-посла Канады в Украине Романа Ващука на должность бизнес-омбудсмена, сообщает УНИАН.

Об этом написал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Кабинетом Министров Украины утверждено решение наблюдательного совета бизнес-омбудсмена относительно избрания Романа Ващука бизнес-омбудсменом" , - говорится в сообщении.

Совет бизнес-омбудсмена в Украине является независимым консультативным органом при Кабинете министров, созданным в 2014 году при участии ЕБРР, ведущих украинских бизнес-ассоциаций и правительства.

Сейчас должность бизнес-омбудсмена занимает бывший мэр Варшавы Марчин Свенчицкий.