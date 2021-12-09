Валютный рынок четверга: итоги дня
В четверг укрепление гривны на межбанковском валютном рынке продолжилось. Национальному банку вновь пришлось удерживать доллар от сильного падения.
Ключевым моментом, сыгравшим на руку гривне, стал инсайд о намерении Правления Национального банка повысить учетную ставку на 0,5%, до 9% годовых с завтрашнего числа. Новость в виде слухов (впоследствии подтвердившихся) начала гулять на межбанке в районе 12 часов (когда закончилось заседание Правления НБУ). Если до этого сделки проходили в диапазоне 27,11-27,14 гривен, то сразу после 12:00 котировки ушли ниже 27,10 и быстро достигли 27,065 гривен на покупке и 27,087 гривен на продаже. Национальный банк был готов к такому развитию событий: регулятор сначала выкупил все более дешевые предложения от продавцов, а затем встал с ордером на покупку на уровне 27,07 гривен и находился на рынке почти до самого окончания торгов.
Закрыли торги четверга на 9,8 копеек на покупке и на 8,8 копеек на продаже ниже, чем в среду.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,10/27,20 (покупка/продажа).
Торги четверга открылись с привычным широким спредом 10 копеек. Покупатели ждали продолжения вчерашнего «шоу» с укреплением гривны и сразу дали понять: сегодня их день, дорого брать они не будут. Поэтому их заявки на покупку сегодня на старте были гораздо ниже по ценам, чем закрыли вчерашний день. Максимум, чего смогли добиться продавцы, - это 27,13 гривен на покупке в районе 11 часов. Но продержалась такая цена недолго. После 12 котировки ушли ниже 27,10 и к 12:20 достигли дневных минимумов. Нацбанк сначала провел интервенцию по методу выбора лучшей цены, купив 5 млн долларов по цене около 27,07 гривен, а затем встал на этот уровень с крупным ордером на покупку. Этого оказалось достаточно: покупатели тут же начали ставить ордера выше. В 15:30 регулятор ушел, а спекулянты попытались ставить заявки на 27,05 и даже дешевле. Впрочем, сегодня им не повезло: так дешево никто не продавал.
Котировки закрытия торгов – 27,062/27,082 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 27,55 млн по сравнению со средой и составил 224,25 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1172 гривен.
- Официальный курс доллара на 10 декабря установлен на отметке 27,1013 гривен за доллар, снижение на 11,54 копеек.
- Официальный курс евро на 10 декабря установлен на отметке 30,6773 гривен за евро, снижение на 9,25 копеек.
Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в течение дня подешевел еще на 8 копеек. Утром «американца» начали продавать по 27,20-27,21 гривен. К обеду он подешевел до 27,14-27,15 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 27,12-27,13 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1302 доллара. Сегодня евро скорректировался вниз после вчерашнего роста и к моменту написания статьи опустился до отметки 1,1291 доллара. Наличный евро в Украине ускорил падениет; в столице он за день потерял в цене еще 10 копеек. Утром его продавали по 30,73-30,75 гривен, а к 17 часам ценник опустили до 30,63-30,65 гривен.
Российский рубль в четверг зажали между уровнями 73,50 и 73,70 рублей к доллару. Состоянием на 17:00 он торгуется в узком диапазоне 73,52-73,57 рубля за доллар. Наличный рубль в столице, как и вчера, продают по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.