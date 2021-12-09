Валютный рынок четверга: итоги дня

В четверг укрепление гривны на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилось. Национальному банку вновь пришлось удерживать доллар от сильного падения.

Ключевым моментом, сыгравшим на руку гривне, стал инсайд о намерении Правления Национального банка повысить учетную ставку на 0,5%, до 9% годовых с завтрашнего числа. Новость в виде слухов (впоследствии подтвердившихся) начала гулять на межбанке в районе 12 часов (когда закончилось заседание Правления НБУ). Если до этого сделки проходили в диапазоне 27,11-27,14 гривен, то сразу после 12:00 котировки ушли ниже 27,10 и быстро достигли 27,065 гривен на покупке и 27,087 гривен на продаже. Национальный банк был готов к такому развитию событий: регулятор сначала выкупил все более дешевые предложения от продавцов, а затем встал с ордером на покупку на уровне 27,07 гривен и находился на рынке почти до самого окончания торгов.

Закрыли торги четверга на 9,8 копеек на покупке и на 8,8 копеек на продаже ниже, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,10/27,20 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись с привычным широким спредом 10 копеек. Покупатели ждали продолжения вчерашнего «шоу» с укреплением гривны и сразу дали понять: сегодня их день, дорого брать они не будут. Поэтому их заявки на покупку сегодня на старте были гораздо ниже по ценам, чем закрыли вчерашний день. Максимум, чего смогли добиться продавцы, - это 27,13 гривен на покупке в районе 11 часов. Но продержалась такая цена недолго. После 12 котировки ушли ниже 27,10 и к 12:20 достигли дневных минимумов. Нацбанк сначала провел интервенцию по методу выбора лучшей цены, купив 5 млн долларов по цене около 27,07 гривен, а затем встал на этот уровень с крупным ордером на покупку. Этого оказалось достаточно: покупатели тут же начали ставить ордера выше. В 15:30 регулятор ушел, а спекулянты попытались ставить заявки на 27,05 и даже дешевле. Впрочем, сегодня им не повезло: так дешево никто не продавал.

Котировки закрытия торгов – 27,062/27,082 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 27,55 млн по сравнению со средой и составил 224,25 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1172 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1172 гривен. Официальный курс доллара на 10 декабря установлен на отметке 27,1013 гривен за доллар, снижение на 11,54 копеек.

установлен на отметке 27,1013 гривен за доллар, снижение на 11,54 копеек. Официальный курс евро на 10 декабря установлен на отметке 30,6773 гривен за евро, снижение на 9,25 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в течение дня подешевел еще на 8 копеек. Утром «американца» начали продавать по 27,20-27,21 гривен. К обеду он подешевел до 27,14-27,15 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 27,12-27,13 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1302 доллара. Сегодня евро скорректировался вниз после вчерашнего роста и к моменту написания статьи опустился до отметки 1,1291 доллара. Наличный евро в Украине ускорил падениет; в столице он за день потерял в цене еще 10 копеек. Утром его продавали по 30,73-30,75 гривен, а к 17 часам ценник опустили до 30,63-30,65 гривен.

Российский рубль в четверг зажали между уровнями 73,50 и 73,70 рублей к доллару. Состоянием на 17:00 он торгуется в узком диапазоне 73,52-73,57 рубля за доллар. Наличный рубль в столице, как и вчера, продают по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.