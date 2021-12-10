Маск обещает заменить людей андроидами

Генеральный директор компаний Tesla считает, что андроиды Tesla Bot помогут решить глобальные проблемы человечества, сообщает Сегодня.

Миру не хватает рабочей силы, и если люди не начнут заводить больше детей, цивилизация может рухнуть, пояснил он во время онлайн-конференции The Wall Street Journal.

Роботы-андроиды, в то же время, могли бы компенсировать нехватку рабочей силы. Маск не смог ответить на вопрос, когда удастся создать первых эффективных Tesla Bot.

Со временем они могли бы полностью заменить человеческий труд, уверен при этом гендиректор Tesla.

"Одна из самых больших угроз для цивилизации – это низкая и стремительно падающая рождаемость" , – заявляет Маск.

Сам концепт робота с кодовым названием Optimus Маск представил в августе 2021. Первоначальная задача – поручить ему простую и рутинную работу.

Чтобы люди не опасались андроидов, насмотревшись научной фантастики, их делают слабыми и медленными, хотя они смогут поднимать до 20 кг груза и тянуть за собой до 68 кг.

Рост Tesla Bot будет около 173 см, вес – около 57 кг. Робот получит восемь камер, сенсорные датчики с обратной связью и автономный компьютер, а на его лице установят экран.

С ним можно будет общаться и давать ему несложные задачи – например, сходить в магазин за покупками.