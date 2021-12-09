США ввели санкции против бывшего первого замглавы Администрации президента Андрея Портнова

США ввели санкции против бывшего первого замглавы Администрации президента Андрея Портнова

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесла бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в санкционный список, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее сообщение было обнародовано на сайте Министерства финансов США.

Кроме того, санкции были введены против благотворительной организации "Фонд Андрея Портнова", руководителем которой он является.

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