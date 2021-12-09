США ввели санкции против бывшего первого замглавы Администрации президента Андрея Портнова

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесла бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в санкционный список, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее сообщение было обнародовано на сайте Министерства финансов США.

Кроме того, санкции были введены против благотворительной организации "Фонд Андрея Портнова", руководителем которой он является.