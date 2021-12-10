Курс валют НБУ на 10 декабря

Курс валют НБУ на 10 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 10 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 9 декабря, снизился на 12 коп до 27.10 за 1 доллар.

Евро подешевел на 9 коп до 30.68 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.68 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 13 коп до 35.80 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 13 коп до 29.37 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 4 коп до 6.66 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.101300 --0.115
EUR Евро 30.677300 --0.093
RUB Рубль 0.367980 --0.001
GBP Фунт стерлингов 35.796800 --0.125
CHF Швейцарский франк 29.365400 --0.127
PLN Польский злотый 6.658300 --0.036

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