Курс валют НБУ на 10 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 10 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 9 декабря, снизился на 12 коп до 27.10 за 1 доллар.
Евро подешевел на 9 коп до 30.68 за 1 евро.
Курс рубля понизился до уровня 3.68 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 13 коп до 35.80 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 13 коп до 29.37 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 4 коп до 6.66 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.101300
|EUR
|Евро
|30.677300
|RUB
|Рубль
|0.367980
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.796800
|CHF
|Швейцарский франк
|29.365400
|PLN
|Польский злотый
|6.658300