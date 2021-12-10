Курс валют НБУ на 10 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 10 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 9 декабря, снизился на 12 коп до 27.10 за 1 доллар.

Евро подешевел на 9 коп до 30.68 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.68 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 13 коп до 35.80 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 13 коп до 29.37 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 4 коп до 6.66 за 1 польский злотый.