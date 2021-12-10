Фискальные чеки продавцов хотят выложить в открытый доступ
В Украине данные о фискальных чеках могут стать общедоступными и публиковаться в открытом доступе. Над соответствующим проектом начали работу Министерство цифровой трансформации и Государственная налоговая служба (ГНС), сообщает UBR.
Об этом стало известно из публикаций в тематической Фейсбук-группе, посвященной маркетингу в Украине.
В Минцифры подтвердили – это ведомство
"совместно с ГНС и другими заинтересованными сторонами" анализируют возможность публикации данных о фискальных чеках.
"При этом мы проводим, прежде всего, юридический анализ для понимания того, не будет ли публикация таких данных нарушением коммерческой тайны… Сейчас говорить о каких-то четких датах публикации такого набора слишком рано", – ответили в пресс-службе Минцифры на запрос UBR.
Тут подчеркнули, что
"по состоянию на данный момент" постановление Кабмина №835, которое и регулирует сферу открытых данных в Украине, не содержит упоминаний о фискальных чеках.
Если эти данные и будут опубликованы в форме открытых данных, то –
"не в режиме реального времени", а в виде набора данных с чеками за неделю или месяц.
Консультант по стратегическому маркетингу Виктор Шолошенко (ранее работал в "Цитрусе") отметил, что публикация данных о фискальных чеках
"не затронет приватность клиентов, но вот очень важные бизнес-результаты сделает максимально открытыми". По его мнению, такой шаг правительства может вызвать
"бесконечную ценовую войну" на рынке ритейла.