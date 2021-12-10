Фискальные чеки продавцов хотят выложить в открытый доступ

В Украине данные о фискальных чеках могут стать общедоступными и публиковаться в открытом доступе. Над соответствующим проектом начали работу Министерство цифровой трансформации и Государственная налоговая служба (ГНС), сообщает UBR.

Об этом стало известно из публикаций в тематической Фейсбук-группе, посвященной маркетингу в Украине.

В Минцифры подтвердили – это ведомство "совместно с ГНС и другими заинтересованными сторонами" анализируют возможность публикации данных о фискальных чеках.

"При этом мы проводим, прежде всего, юридический анализ для понимания того, не будет ли публикация таких данных нарушением коммерческой тайны… Сейчас говорить о каких-то четких датах публикации такого набора слишком рано" , – ответили в пресс-службе Минцифры на запрос UBR.

Тут подчеркнули, что "по состоянию на данный момент" постановление Кабмина №835, которое и регулирует сферу открытых данных в Украине, не содержит упоминаний о фискальных чеках.

Если эти данные и будут опубликованы в форме открытых данных, то – "не в режиме реального времени" , а в виде набора данных с чеками за неделю или месяц.