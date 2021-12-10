Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Решение Правления НБУ повысить учетную ставку с 10 декабря на 0,5%, до 9% годовых, позитивно отразилась на настроениях межбанковского валютного рынка.

Гривна ускорила рост по отношению к иностранным валютам, и Национальному банку вновь пришлось прикладывать усилия, чтобы ограничить падение доллара на приемлемом для всех уровне. Регулятор в четверг провел две интервенции подряд: сначала выкупил около 5 млн долларов по методу «запроса лучшей цены», а затем выставил крупный ордер на покупку на уровне 27,07 гривен, обозначив тем самым очередной уровень поддержки. Кроме того, участники торгов получили важный меседж: несмотря на политическую напряженность вокруг Украины, национальная валюта имеет потенциал для укрепления, а очередная фаза ее слабости – закончена. Логично предположить, что сегодня доллар продолжит снижение в направлении 27,00 гривен. Скорость этого снижения, как и в предыдущие дни, будет определять Национальный банк с учетом интересов экспортеров и Бюджета страны.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 27,0/27,10 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в четверг подешевел еще на 10 копеек. Утром «американца» начали продавать по 27,20-27,21 гривен. К обеду он подешевел до 27,14-27,15 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 27,10-27,11 гривен. Сегодня утром продажа в Киеве будет стартовать с 27,20-27,32 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. До обеда ожидается дальнейшее снижение ценников на доллар, а вот после обеда он может подрасти на пару копеек, т.к. операторы валютного рынка будут аккумулировать наличную валюту перед выходными.

Евро на рынке FOREX в четверг прекратил рост и снизился с 1,1344 до 1,1277 доллара. Утром пятницы он совершает колебания в узком диапазоне 1,1286-1,1301 доллара. Наличный евро в Украине ускорил падение; как и доллар, за день он потерял в цене еще 10 копеек. Утром его продавали по 30,73-30,75 гривен, а к 17 часам ценник опустили до 30,63-30,65 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 30,62-30,65 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня есть все предпосылки для продолжения снижения ценника на наличный евро.

Российский рубль в четверг был зажат между уровнями 73,50 и 73,70 рубля за доллар. Коррекция мировых цен на нефть после их недавнего обвала поддерживает российскую валюту. В то же время нарастание геополитической напряженности и угроза ввода новых санкций против России вынуждает иностранных инвесторов выходить из российских ценных бумаг, создавая давление на рубль. Утром пятницы диапазон колебаний сдвинулся на 10 копеек вверх, в район 73,60-73,80 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве в четверг продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. По такой же цене его будут продавать и сегодня до обеда; к вечеру рубль может подешеветь еще на 1-2 копейки, до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей; все будет зависеть от скорости укрепления гривны к доллару.