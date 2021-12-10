Ляшко пообещал наказание для всех пунктов "анонимной вакцинации"

Минздрав наказал клинику в Закарпатской области, которая ввела анонимную вакцинацию от COVID-19, исключив ее из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививку. Министерство запретило передавать туда вакцину, купленную за счет госбюджета или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX﻿. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге, сообщает Деловая столица.

Так, министр отметил, что в Украине уже проведено 26 миллионов 284 тысячи прививок, каждая из которых внесена медицинскими работниками в электронную систему здравоохранения, "так как предусматривают нормативно-правовые акты министерства".

"Но, к сожалению, есть учреждения здравоохранения, работники которых не читают алгоритмы министерства и не слышат предупреждений. То есть эти заведения сознательно нарушают лицензионные условия осуществления медицинской деятельности, поэтому будут наказаны.

Вчера одно заведение в Закарпатской области, придумавшее себе процесс "анонимной вакцинации", было исключено мною из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививки против COVID-19. То есть в это заведение с сегодняшнего дня запрещено передавать вакцину, закупленную за средства государственного бюджета или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX" , — подчеркнул Ляшко.

По его словам, дополнительно это заведение будет тщательно проинспектировано лицензионной комиссией Минздрава на предмет соблюдения лицензионных условий.

Как сообщалось, в ноябре в Ужгороде заработал анонимный пункт вакцинации от коронавируса, в котором также могут привиться владельцы поддельных COVID-сертификатов. По данным владельца частной клиники, на базе которой работает анонимный кабинет вакцинации, там привили от COVID-19 около полутора тысяч человек.