Валютный рынок пятницы: ход торгов

Резкое укрепление гривны, начавшееся в среду и набравшее обороты в четверг после информации о повышении учетной ставки Национального банка, продолжилось и в пятницу.

Котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ уже к 11 часам опустились до 26,99 гривен на покупке и 27,01 гривен на продаже. На этом уровне оживился покупательский спрос, и снижение прекратилось. Национальный банк в начале торгов выходил с покупкой, но взял всего 5 млн долларов в районе 27,07 гривен – и ушел. На уровне 27,00 ожидали повторного появления регулятора, но, похоже, здесь желающих купить хватает и без него.

Продолжили снижаться цены на наличном валютном рынке. Если утром оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 27,09-27,10 гривен, то уже к обеду он подешевел до 27,04-27,05 гривен. На этом уровне спрос на наличную валюту вырос, поэтому утверждать, что к вечеру доллар подешевеет еще, как это было вчера, не беремся.

Евро на FOREX в первой половине дня продолжил снижение и опустился до отметки 1,1264 доллара. Доллар растет против всей линейки ведущих мировых валют уже второй день подряд. Наличный евро в Украине дешевеет под давлением сразу двух факторов: укрепления гривны и снижения на мировых рынках. В Киеве его цена за полдня снизилась еще на 8 копеек – с 30,60-30,62 до 30,52-30,54 гривен.

Российский рубль в первой половине дня пятницы вырос к доллару до отметки 73,30 на фоне сокращения панического оттока иностранного капитала из российских ценных бумаг и стабилизации цен на нефть в мире. Цена наличного рубля в Киеве не меняется третий день: здесь его стабильно продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.