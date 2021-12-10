В Соломенском районе Киева произошел пожар

В Киеве произошел пожар в складском помещении по ул. Льва Толстого, 67. Площадь пожара составляет 200 кв. м. На место уже прибыли работники ГСЧС.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что сообщение о пожаре поступило сегодня, 10 декабря, в 13:14.

По прибытию было установлено, что возгорание возникло на 2 этаже складского помещения.

Спасатели сразу приступили к эвакуации людей, тушению пожара и поиску основных источников водоснабжения. Информации о пострадавших еще нет.

Локализация пожара продолжается.

"В целом, в ходе тушения, по выдвижной лестнице было эвакуировано 6 человек. На месте пожара задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава" , - говорится в сообщении пресс-службы.

Видео пожара опубликовал Telegram-канал﻿ Киев Оперативный.