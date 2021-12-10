В Соломенском районе Киева произошел пожар
В Киеве произошел пожар в складском помещении по ул. Льва Толстого, 67. Площадь пожара составляет 200 кв. м. На место уже прибыли работники ГСЧС.
В пресс-службе ГСЧС отметили, что сообщение о пожаре поступило сегодня, 10 декабря, в 13:14.
По прибытию было установлено, что возгорание возникло на 2 этаже складского помещения.
Спасатели сразу приступили к эвакуации людей, тушению пожара и поиску основных источников водоснабжения. Информации о пострадавших еще нет.
Локализация пожара продолжается.
"В целом, в ходе тушения, по выдвижной лестнице было эвакуировано 6 человек. На месте пожара задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава", - говорится в сообщении пресс-службы.
Видео пожара опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный.