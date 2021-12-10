Медики рассказали, опаснее ли "Омикрон" штамма "Дельта"

Пока статистика заболевших COVID-19 не радует, стало известно, как в Украине выявят новый штамм "Омикрон" в случае его появления. Подробности рассказали медики соответствующего профиля, сообщает Сегодня.

"Пока что, по состоянию на 10 декабря, штамм "Омикрон" в Украине не выявлен. Речь идет о том, что лабораторно не выявлен этот штамм", – отметили медики.

При этом, они уточнили, что несмотря на множество тревожных слухов о, якобы, отсутствии нужных тестов, ситуация не плачевна.

"Сам факт того, что человек заболел COVID-19 – это можно определить с помощью ПЦР-теста. У нас в стране есть специальные тест-системы, выявляющие штамм Delta. Эти системы используются в комплексе с обычным ПЦР-тестом. Если же во время теста не выявится, что это Delta, то образец отправляется на полногеномное секвенирование. На базе Центра общественного здоровья есть секвенатор, который позволяет проводить такое исследование. Это аппарат, который раскладывает вирус на геном и выявляет мутации", – сообщили нам медики.

По словам специалистов, пока рано говорить о том, насколько "Омикрон" опаснее Delta:

"Нужно дождаться того, пока ВОЗ выступит с рекомендациями. На исследование "Омикрона" необходимо несколько недель. Пока рано говорить и о том, поражает ли этот штамм вакцинированных, более или менее он агрессивный".