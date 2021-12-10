Валютный рынок пятницы: итоги дня
В пятницу падение доллара переросло в настоящий обвал: торги на межбанковском валютном рынке завершились максимальным падением за всю неделю.
Экспортеры, осознавшие, что тренд окончательно изменился в сторону укрепления гривны, сегодня торопились продать валюту, а покупатели, видя, что опять пришло их время, наоборот, не спешили брать. Надежды, что Национальный банк будет защищать уровень 27 гривень, не оправдались. Регулятор действительно с утра вышел с интервенцией на покупку, но взял всего лишь 5 млн долларов в районе 27,04 гривен. После того, как котировки опустились ниже уровня 27,00, ценники резко пошли вниз. Продавцы, осознавшие, что Нацбанк их не подстрахует,уже не торговались а отдавали покупателям по тем ценам, которые те устанавливали.
Закрыли торги пятницы на 16,2 копеек на покупке и на 15,2 копеек на продаже ниже, чем в четверг.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,02/27,08 (покупка/продажа).
Торги пятницы открылись уже вчерашнего: спред на открытии – 6 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,025 гривен прошла в 9:20. Через 15 минут на рынке неожиданно появился Национальный банк. Регулятор взял привычные 5 млн долларов, закрыв самые дешевые заявки от продавцов, - и ушел. До конца торгов Нацбанк больше не появился, несмотря на ожидания экспортеров. С 11 до 14 часов сделки шли в «пограничном» районе 26,99-27,01 гривен. Как только покупатели закончились, и на рынке остались только банки-спекулянты, они сразу же опустили ценник на покупку до 26,90-26,92 гривен, и продавцам ничего не оставалось, как пойти у них на поводу. День закрыли на дневных минимумах.
Котировки закрытия торгов – 26,90/26,93 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 2,55 млн по сравнению с четвергом и составил 226,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,0292 гривен.
- Официальный курс доллара на 13 декабря установлен на отметке 27,0241 гривен за доллар, снижение на 7,72 копеек.
- Официальный курс евро на 13 декабря установлен на отметке 30,4521 гривен за евро, снижение на 22,52 копейки.
Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в течение дня подешевел еще на 12 копеек. Утром «американца» начали продавать по 27,09-27,10 гривен. К обеду он подешевел до 27,04-27,05 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 26,97-26,98 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1287 доллара. Сегодня евро явно не может определиться с дальнейшим направлением движения: сначала он опустился до отметки 1,1264 доллара, а затем отскочил вверх до 1,1309 доллара. И затем еще раз проделал точно такое же движение. Такие резкие движения стали результатом публикации отчета по инфляции в США, показавшего рост потребительских цен на 6,8% в год, что является самым высоким темпом с начала 1980-х годов. Наличный евро сегодня следовал строго за наличным долларом, т.е. вниз. За день он подешевел еще на 15 копеек: утром его продавали по 30,60-30,62 гривен, а к 17 часам ценник опустили до 30,45-30,47 гривен.
Российский рубль в течение дня несколько раз приближался к уровню 73,30 за доллар, но так и не смог показать лучший результат. Что касается наличного рубля, в столице цена на него уже третий день подряд «заморожена» на уровне 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.