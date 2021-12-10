Валютный рынок пятницы: итоги дня

В пятницу падение доллара переросло в настоящий обвал: торги на межбанковском﻿ валютном рынке завершились максимальным падением за всю неделю.

Экспортеры, осознавшие, что тренд окончательно изменился в сторону укрепления гривны, сегодня торопились продать валюту, а покупатели, видя, что опять пришло их время, наоборот, не спешили брать. Надежды, что Национальный банк будет защищать уровень 27 гривень, не оправдались. Регулятор действительно с утра вышел с интервенцией на покупку, но взял всего лишь 5 млн долларов в районе 27,04 гривен. После того, как котировки опустились ниже уровня 27,00, ценники резко пошли вниз. Продавцы, осознавшие, что Нацбанк их не подстрахует,уже не торговались а отдавали покупателям по тем ценам, которые те устанавливали.

Закрыли торги пятницы на 16,2 копеек на покупке и на 15,2 копеек на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,02/27,08 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись уже вчерашнего: спред на открытии – 6 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,025 гривен прошла в 9:20. Через 15 минут на рынке неожиданно появился Национальный банк. Регулятор взял привычные 5 млн долларов, закрыв самые дешевые заявки от продавцов, - и ушел. До конца торгов Нацбанк больше не появился, несмотря на ожидания экспортеров. С 11 до 14 часов сделки шли в «пограничном» районе 26,99-27,01 гривен. Как только покупатели закончились, и на рынке остались только банки-спекулянты, они сразу же опустили ценник на покупку до 26,90-26,92 гривен, и продавцам ничего не оставалось, как пойти у них на поводу. День закрыли на дневных минимумах.

Котировки закрытия торгов – 26,90/26,93 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 2,55 млн по сравнению с четвергом и составил 226,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару СШ А зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,0292 гривен.

А зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,0292 гривен. Официальный курс доллара на 13 декабря установлен на отметке 27,0241 гривен за доллар, снижение на 7,72 копеек.

установлен на отметке 27,0241 гривен за доллар, снижение на 7,72 копеек. Официальный курс евро на 13 декабря установлен на отметке 30,4521 гривен за евро, снижение на 22,52 копейки.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в течение дня подешевел еще на 12 копеек. Утром «американца» начали продавать по 27,09-27,10 гривен. К обеду он подешевел до 27,04-27,05 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 26,97-26,98 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1287 доллара. Сегодня евро явно не может определиться с дальнейшим направлением движения: сначала он опустился до отметки 1,1264 доллара, а затем отскочил вверх до 1,1309 доллара. И затем еще раз проделал точно такое же движение. Такие резкие движения стали результатом публикации отчета по инфляции в США, показавшего рост потребительских цен на 6,8% в год, что является самым высоким темпом с начала 1980-х годов. Наличный евро сегодня следовал строго за наличным долларом, т.е. вниз. За день он подешевел еще на 15 копеек: утром его продавали по 30,60-30,62 гривен, а к 17 часам ценник опустили до 30,45-30,47 гривен.

Российский рубль в течение дня несколько раз приближался к уровню 73,30 за доллар, но так и не смог показать лучший результат. Что касается наличного рубля, в столице цена на него уже третий день подряд «заморожена» на уровне 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.