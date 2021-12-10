Дело Протасевича: в Польше опубликовали запись переговоров диспетчера

Пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин опубликовал переговоры авиадиспетчера с пилотом самолета Ryanair, который принудительно посадили в Минске в мае 2021 года, сообщает Новое время.

По данным польских спецслужб, в день посадки самолета в авиадиспетчерской находился офицер КГБ Беларуси, который по телефону все время поддерживал контакт с человеком, которого называл Андрей Анатольевич.

В опубликованном Жариным видео есть фрагменты записи переговоров авиадиспетчера с пилотом самолета. Диспетчер сообщает, что на борту якобы находится бомба, которая может активироваться в воздушном пространстве Вильнюса. Ранее расшифровку переговоров публиковали в министерстве транспорта Беларуси, но теперь на записи слышен третий голос — как считают польские спецслужбы, это голос офицера КГБ, который давал указания диспетчеру.

В частности, когда пилот спросил об уровне опасности, диспетчер попросил его оставаться на связи, после чего спросил по-русски, какой код сообщения нужно назвать. Мужской голос ответил ему, что «код красный». Также диспетчер передал пилоту слова этого человека о том, что рекомендация о посадке исходит от Минска.

Накануне в прокуратуре Польши сообщили, что угрозы взрыва на борту самолета Ryanair не было. По данным польской стороны, в день инцидента в авиадиспетчерской находился сотрудник КГБ Беларуси, который давал указания диспетчеру, и именно сотрудник КГБ принял решение о посадке самолета в Минске.