Украина получит $150 млн от Всемирного банка

Всемирный банк одобрил выделение Украине 150 миллионов долларов на помощь с вакцинацией от COVID-19, сообщает УНИАН.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

Отмечается, что эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также укрепить национальную систему здравоохранения Украины.

"120 миллионов долларов дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 миллиона доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20 процентов населения. Эта закупка также даст возможность 10-ти миллионам человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против COVID-19" , - говорится в сообщении.

Еще 30 миллионов долларов будут направлены на финансирование кампании по вакцинации, а также на закупку оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.