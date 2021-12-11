Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе падение гривны сменилось резким укреплением. Национальный банк опять возобновил интервенции по покупке долларов, пытаясь контролировать скорость роста национальной валюты.

Торги на межбанке﻿ открылись в понедельник 6 декабря на отметке 27,30/27,40 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). В первой половине торговой сессии спрос на валюту превышал предложение, поэтому рост котировок продолжился; на покупке поднялись до 27,41 гривен, а на продаже – до 27,435. Однако уже после обеда ситуация изменилась: предприятия «зеленой энергетики» закончили конвертацию полученных средств, прекратили покупки и нерезиденты, которые переводили в валюту выплаченные дивиденды. Предложение начало превышать спрос, и котировки пошли вниз, вернувшись к концу дня на начальный уровень. Подобная ситуация повторилась и во вторник: в первой половине дня котировки немного выросли, а во второй – вернулись к исходным значениям.

В среду ситуация на межбанке резко изменилась. Состоявшийся 7 декабря видеоразговор президентов США и России привел к частичному снижению политической напряженности в Украине. Это мгновенно отразилось на настроениях валютного рынка. Страх дальнейшего падения гривны отошел на второй план, продавцы валюты увеличили предложение – и котировки пошли вниз.

В четверг процесс ускорился; инсайд о повышении учетной ставки НБУ на 0,5%, до 9% годовых, начал «гулять» по рынку еще в 12 часов дня и вызвал тотальные распродажи валюты. Национальный банк был вынужден вмешаться и выставить «заградительный» ордер на покупку на уровне 27,07 гривен, чтобы не допустить обвального падения доллара. В пятницу в результате продолжающегося снижения котировки пробили уровень 27 гривен и опустились еще ниже. В этот день Национальный банк не стал сдерживать укрепление гривны; его выход на рынок ограничился покупкой стандартных 5 млн долларов. Всего за три дня – со среды по пятницу – НБУ купил 54 млн долларов, не продав при этом ни цента. Закрыли неделю на отметке 26,90/26,93 гривен – на 41,5 копейку на покупке и на 41 копейку на продаже ниже, чем неделей ранее.

Наличный курс доллара на уходящей неделе снизился вслед за безналичным. Утром понедельника 6 декабря в оптовых обменниках Киева доллар продавали по 27,38-27,40 гривен; в некоторых цена доходила даже до 27,45 гривен. Уже во вторник доллар начал дешеветь, и к вечеру пятницы ценник на продажу наличного «американца» опустился до 26,98-27,00 гривен. По итогам недели доллар подешевел на 40 копеек.

Евро на международном валютном рынке FOREX во вторник 7 декабря опустился до отметки 1,1228 доллара на ожиданиях того, что Федеральная резервная система США начнет ужесточение денежно-кредитной политики раньше, чем Европейский центробанк. Но уже в среду евро вырос до 1,1353 доллара, восстанавливаясь после того, как состоявшийся видеоразговор президентов Байдена и Путина частично снял напряженность в мире. Закрыли неделю на уровне 1,1316 – на 6 пунктов ниже, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине на уходящей неделе в большей степени реагировал на рост гривны в Украине, чем на колебания на FOREX. В понедельник 6 декабря евро продавали по 30,88-30,90 гривен (местами – даже по 30,95). К вечеру пятницы ценник опустился до 30,45-30,47 гривен. За неделю евро подешевел на 43 копейки.

Российский рубль на уходящей неделе падал первые два дня на фоне растущей геополитической напряженности (прежде всего, из-за скопления российских войск на границе с Украиной). В среду, после состоявшегося видеоразговора Байден-Путин рубль возобновил укрепление и с 74,50 вырос до 73,30 за доллар. Закрыли неделю на отметке 73,375 рубля за доллар – на 48 копеек лучше, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели подешевел с 3,67-3,69 до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Факторы, вызвавшие сильное падение гривны в ноябре, исчерпали себя. Предприятия «зеленой энергетики» и компании-нерезиденты закончили покупки валюты. В то же время у экспортеров подошла к концу гривна от компенсации НДС, полученная в конце ноября, и они вынуждены увеличивать продажи валютных запасов. В результате предложение валюты выросло, а спрос снизился. Возникший дисбаланс привел к падению цен на безналичный, а вслед за этим – и на наличный доллар. Примерно такая же ситуация сохранится и на следующей неделе, поэтому нельзя исключить дальнейшее укрепление гривны. Диапазон для наличного доллара на следующей неделе 26,75-27,15 гривен, вероятность выхода за его пределы – минимальная.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. Диапазон колебаний на следующую неделю оставляем прежний - 1,1140-1,1420 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 30,20 до 30,80 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе снова будет проверять на прочность нижнюю границу коридора 73,00-76,00 рублей за доллар. Очень много факторов сразу – и поведение доллара в мире, и колебания цен на нефть, и, конечно же, геополитическая напряженность будут формировать цену российской валюты. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,60-3,75 гривен за 10 российских рублей, при этом в Киеве рубль удержится в пределах 3,60-3,70 гривен за 10 российских рублей.