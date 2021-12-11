Прогноз курса валют на неделю
На уходящей неделе падение гривны сменилось резким укреплением. Национальный банк опять возобновил интервенции по покупке долларов, пытаясь контролировать скорость роста национальной валюты.
Торги на межбанке открылись в понедельник 6 декабря на отметке 27,30/27,40 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). В первой половине торговой сессии спрос на валюту превышал предложение, поэтому рост котировок продолжился; на покупке поднялись до 27,41 гривен, а на продаже – до 27,435. Однако уже после обеда ситуация изменилась: предприятия «зеленой энергетики» закончили конвертацию полученных средств, прекратили покупки и нерезиденты, которые переводили в валюту выплаченные дивиденды. Предложение начало превышать спрос, и котировки пошли вниз, вернувшись к концу дня на начальный уровень. Подобная ситуация повторилась и во вторник: в первой половине дня котировки немного выросли, а во второй – вернулись к исходным значениям.
В среду ситуация на межбанке резко изменилась. Состоявшийся 7 декабря видеоразговор президентов США и России привел к частичному снижению политической напряженности в Украине. Это мгновенно отразилось на настроениях валютного рынка. Страх дальнейшего падения гривны отошел на второй план, продавцы валюты увеличили предложение – и котировки пошли вниз.
В четверг процесс ускорился; инсайд о повышении учетной ставки НБУ на 0,5%, до 9% годовых, начал «гулять» по рынку еще в 12 часов дня и вызвал тотальные распродажи валюты. Национальный банк был вынужден вмешаться и выставить «заградительный» ордер на покупку на уровне 27,07 гривен, чтобы не допустить обвального падения доллара. В пятницу в результате продолжающегося снижения котировки пробили уровень 27 гривен и опустились еще ниже. В этот день Национальный банк не стал сдерживать укрепление гривны; его выход на рынок ограничился покупкой стандартных 5 млн долларов. Всего за три дня – со среды по пятницу – НБУ купил 54 млн долларов, не продав при этом ни цента. Закрыли неделю на отметке 26,90/26,93 гривен – на 41,5 копейку на покупке и на 41 копейку на продаже ниже, чем неделей ранее.
Наличный курс доллара на уходящей неделе снизился вслед за безналичным. Утром понедельника 6 декабря в оптовых обменниках Киева доллар продавали по 27,38-27,40 гривен; в некоторых цена доходила даже до 27,45 гривен. Уже во вторник доллар начал дешеветь, и к вечеру пятницы ценник на продажу наличного «американца» опустился до 26,98-27,00 гривен. По итогам недели доллар подешевел на 40 копеек.
Евро на международном валютном рынке FOREX во вторник 7 декабря опустился до отметки 1,1228 доллара на ожиданиях того, что Федеральная резервная система США начнет ужесточение денежно-кредитной политики раньше, чем Европейский центробанк. Но уже в среду евро вырос до 1,1353 доллара, восстанавливаясь после того, как состоявшийся видеоразговор президентов Байдена и Путина частично снял напряженность в мире. Закрыли неделю на уровне 1,1316 – на 6 пунктов ниже, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине на уходящей неделе в большей степени реагировал на рост гривны в Украине, чем на колебания на FOREX. В понедельник 6 декабря евро продавали по 30,88-30,90 гривен (местами – даже по 30,95). К вечеру пятницы ценник опустился до 30,45-30,47 гривен. За неделю евро подешевел на 43 копейки.
Российский рубль на уходящей неделе падал первые два дня на фоне растущей геополитической напряженности (прежде всего, из-за скопления российских войск на границе с Украиной). В среду, после состоявшегося видеоразговора Байден-Путин рубль возобновил укрепление и с 74,50 вырос до 73,30 за доллар. Закрыли неделю на отметке 73,375 рубля за доллар – на 48 копеек лучше, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели подешевел с 3,67-3,69 до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.
Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?
Факторы, вызвавшие сильное падение гривны в ноябре, исчерпали себя. Предприятия «зеленой энергетики» и компании-нерезиденты закончили покупки валюты. В то же время у экспортеров подошла к концу гривна от компенсации НДС, полученная в конце ноября, и они вынуждены увеличивать продажи валютных запасов. В результате предложение валюты выросло, а спрос снизился. Возникший дисбаланс привел к падению цен на безналичный, а вслед за этим – и на наличный доллар. Примерно такая же ситуация сохранится и на следующей неделе, поэтому нельзя исключить дальнейшее укрепление гривны. Диапазон для наличного доллара на следующей неделе 26,75-27,15 гривен, вероятность выхода за его пределы – минимальная.
Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. Диапазон колебаний на следующую неделю оставляем прежний - 1,1140-1,1420 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 30,20 до 30,80 гривен за один евро.
Российский рубль на следующей неделе снова будет проверять на прочность нижнюю границу коридора 73,00-76,00 рублей за доллар. Очень много факторов сразу – и поведение доллара в мире, и колебания цен на нефть, и, конечно же, геополитическая напряженность будут формировать цену российской валюты. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,60-3,75 гривен за 10 российских рублей, при этом в Киеве рубль удержится в пределах 3,60-3,70 гривен за 10 российских рублей.