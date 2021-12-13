Что ожидается на валютном рынке в понедельник

В прошлую пятницу падение доллара переросло в настоящий обвал: торги на межбанковском валютном рынке﻿ завершились максимальным падением за всю неделю. Надежды, что Национальный банк будет защищать уровень 27 гривен, не оправдались. Регулятор действительно с утра вышел с интервенцией на покупку, но взял всего лишь 5 млн долларов в районе 27,04 гривен. В результате, доллар просел до 26,90 гривен на покупке и 26,93 гривен на продаже.

Сегодня укрепление гривны имеет все шансы продолжиться с новыми силами: экспортеры постепенно увеличивают продажи валютных запасов, а импортеры, наоборот, заняли выжидательную позицию, надеясь получить дополнительную «курсовую премию», купив доллар дешевле. Все будет целиком и полностью зависеть от того, какую позицию займет Национальный банк сегодня. Если он не станет с самого утра выходить со сдерживающей интервенцией на покупку, то безналичный доллар вполне может потерять в цене от 5 до 10 копеек за день.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,85/26,95 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в прошлую пятницу подешевел еще на 12 копеек. Утром «американца» начали продавать по 27,09-27,10 гривен. К обеду он подешевел до 27,04-27,05 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 26,97-26,98 гривен. По 26,98-26,99 гривен доллар продавали и на выходных. Сегодня утром продажа в Киеве будет стартовать с 26,98-27,00 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. До обеда ожидается дальнейшее снижение ценников на доллар, а дальше все будет зависеть от того, когда и на каком уровне Национальный банк выйдет с интервенцией на покупку.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу предпринял очередную попытку вырасти и поднялся до отметки 1,1323 доллара. Но уже утром понедельника опять пошел вниз и опустился до 1,1291 доллара. Наличный евро в Украине ускорил падение; за прошлую пятницу он подешевел еще на 15 копеек: утром его продавали по 30,60-30,62 гривен, а к 17 часам ценник опустили до 30,45-30,47 гривен. По 30,42-30,45 гривен его начнут продавать в понедельник утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня есть все предпосылки для продолжения снижения ценника на наличный евро.

Российский рубль в прошлую пятницу несколько раз приближался к уровню 73,30 за доллар, но так и не смог показать лучший результат. Утром понедельника он торгуется в диапазоне 73,25-73,45 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве в пятницу и на выходных продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. По такой же цене его будут продавать и сегодня до обеда; к вечеру рубль может подешеветь еще на 1-2 копейки, до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей; все будет зависеть от скорости укрепления гривны к доллару.