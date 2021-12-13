Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: во сколько и где смотреть

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: во сколько и где смотреть
Фото: Facebook

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка стадии плей-офф розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2021/22. Трансляцию можно посмотреть в интернете и на ТВ, сообщает Сегодня.

На минувшей неделе завершился групповой этап самого престижного еврокубка. Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. Сегодня будут определены пары плей-офф ЛЧ.

Церемония стартует в Швейцарии в понедельник в 13:00 по киевскому времени.

Где смотреть

В прямом эфире жеребьевку можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Также видеотрансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.

Состав Участников

В жеребьевке примут участие 16 команд, преодолевших барьер группового этапа. Победители групп получат статус сеяных, клубы, которые финишировали вторыми, будут несеяными.

Победители групп (сеяные)

  • Аякс (Нидерланды)
  • Бавария (Германия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Лилль (Франция)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Реал (Испания)
  • Ювентус (Италия)

Обладатели вторых мест (несеяные)

  • Атлетико (Испания)
  • Бенфика (Португалия)
  • Вильярреал (Испания)
  • Зальцбург (Австрия)
  • Интер (Италия)
  • Пари-Сен-Жермен (Франция)
  • Спортинг (Португалия)
  • Челси (Англия)

Представители одной национальной ассоциации и команды, которые играли в одной группе, встретиться не могут.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9/15/16 марта.

Напомним, что УЕФА отменило правило выездного гола. Если по окончании основного времени ответного матча счет по сумме двух встреч равный, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды не забили или забили одинаковое количество мячей, для определения победителя в паре будет проведена серия 11-метровых.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года.

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