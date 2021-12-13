Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: во сколько и где смотреть
Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка стадии плей-офф розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2021/22. Трансляцию можно посмотреть в интернете и на ТВ, сообщает Сегодня.
На минувшей неделе завершился групповой этап самого престижного еврокубка. Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. Сегодня будут определены пары плей-офф ЛЧ.
Церемония стартует в Швейцарии в понедельник в 13:00 по киевскому времени.
Где смотреть
В прямом эфире жеребьевку можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
Также видеотрансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.
Состав Участников
В жеребьевке примут участие 16 команд, преодолевших барьер группового этапа. Победители групп получат статус сеяных, клубы, которые финишировали вторыми, будут несеяными.
Победители групп (сеяные)
- Аякс (Нидерланды)
- Бавария (Германия)
- Ливерпуль (Англия)
- Лилль (Франция)
- Манчестер Сити (Англия)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Реал (Испания)
- Ювентус (Италия)
Обладатели вторых мест (несеяные)
- Атлетико (Испания)
- Бенфика (Португалия)
- Вильярреал (Испания)
- Зальцбург (Австрия)
- Интер (Италия)
- Пари-Сен-Жермен (Франция)
- Спортинг (Португалия)
- Челси (Англия)
Представители одной национальной ассоциации и команды, которые играли в одной группе, встретиться не могут.
Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9/15/16 марта.
Напомним, что УЕФА отменило правило выездного гола. Если по окончании основного времени ответного матча счет по сумме двух встреч равный, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды не забили или забили одинаковое количество мячей, для определения победителя в паре будет проведена серия 11-метровых.
Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года.