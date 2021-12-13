Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: во сколько и где смотреть

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка стадии плей-офф розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2021/22. Трансляцию можно посмотреть в интернете и на ТВ, сообщает Сегодня.

На минувшей неделе завершился групповой этап самого престижного еврокубка. Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. Сегодня будут определены пары плей-офф ЛЧ.

Церемония стартует в Швейцарии в понедельник в 13:00 по киевскому времени.

Где смотреть

В прямом эфире жеребьевку можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Также видеотрансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.

Состав Участников

В жеребьевке примут участие 16 команд, преодолевших барьер группового этапа. Победители групп получат статус сеяных, клубы, которые финишировали вторыми, будут несеяными.

Победители групп (сеяные)

Аякс (Нидерланды)

Бавария (Германия)

Ливерпуль (Англия)

Лилль (Франция)

Манчестер Сити (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Реал (Испания)

Ювентус (Италия)

Обладатели вторых мест (несеяные)

Атлетико (Испания)

Бенфика (Португалия)

Вильярреал (Испания)

Зальцбург (Австрия)

Интер (Италия)

Пари-Сен-Жермен (Франция)

Спортинг (Португалия)

Челси (Англия)

We have our final 16! Who will lift the ?#UCLpic.twitter.com/4AjjaZrmJy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2021

Представители одной национальной ассоциации и команды, которые играли в одной группе, встретиться не могут.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9/15/16 марта.

Напомним, что УЕФА отменило правило выездного гола. Если по окончании основного времени ответного матча счет по сумме двух встреч равный, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды не забили или забили одинаковое количество мячей, для определения победителя в паре будет проведена серия 11-метровых.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года.