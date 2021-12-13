"Хаббл" показал галактику, где взорвалась мощнейшая сверхновая

На сайте космического телескопа «Хаббл» опубликован великолепный снимок образования с обозначением NGC 3568, сообщает Хайтек.

На новом изображении космический телескоп «Хаббл» НАСА/ЕКА сфотографировал NGC 3568, спиральную галактику с перемычкой. Она находится в 57 млн световых лет от Млечного Пути в созвездии Центавра. В 2014 году свет от взрыва сверхновой в NGC 3568 достиг Земли. Это была яркая вспышка света, вызванная взрывом, сопровождавшим гибель массивной звезды.

Вид сбоку на NGC 3568, спиральную галактику с перемычкой, примерно в 57 млн световых лет от Млечного Пути в созвездии Центавра. Предоставлено: ЕКА / Хаббл и НАСА, М. Сан.

Хотя большинство астрономических открытий — работа групп профессиональных астрономов, эту сверхновую обнаружили астрономы-любители из проекта BOSS—Backyard Observatory Supernova Search (Службы поиска сверхновых звезд) в Новой Зеландии.

Эту фотографию «Хаббл» сделал, используя усовершенствованную камеру Wide Field Camera 3. Галактика NGC 3568 объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога». В ней вспыхнула мощнейшая сверхновая SN 2014dw типа II, ее пиковая видимая звездная величина составила 15,5.