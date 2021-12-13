Валютный рынок понедельника: ход торгов

В понедельник укрепление гривны, начавшееся в прошлую среду, продолжилось с новой силой. К 12 часам котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ опустились до 26,85 гривен на покупке и 26,87 гривен на продаже.

Похоже, экспортеры начали бить тревогу и обратились за помощью к Национальному банку. Регулятор, уже утром выходивший с покупкой стандартных 5 млн долларов, опять вышел на рынок с интервенцией по курсу 26,86 гривен. Появление регулятора подействовало отрезвляюще на всех: покупатели начали активно выставлять заявки на покупку, а экспортеры успокоились и уже не торопились продавать.

В первой половине дня продолжили снижаться цены на наличном валютном рынке. Если утром оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 26,97-26,98 гривен, то уже к обеду он подешевел до 26,90-26,92 гривен. Впрочем, как только в обед на межбанке начали расти котировки, мгновенно отреагировал и наличный курс. Уже к концу обеденного перерыва в Киеве доллар подорожал до 26,93-26,95 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня опять снижается: с 1,1318 доллара он опустился до отметки 1,1258. Наличный евро в Украине дешевеет под давлением сразу двух факторов: укрепления гривны и снижения на мировых рынках. В Киеве его цена за полдня снизилась с 30,40-30,45 до 30,35-30,37 гривен.

Российский рубль в первой половине дня понедельника торгуется в диапазоне 73,25-73,50 за доллар. Мировые цены на нефть возобновили снижение, а доллар снова растет, и это давит на рубль, не позволяя ему вернуться к отметке 73 рубля. Цена наличного рубля в Киеве не меняется уже вторую неделю: его стабильно продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.