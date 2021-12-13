Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заново проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Во время первой жеребьевки произошел технический сбой, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Сообщается, что из-за технической проблемы с программным обеспечением поставщика услуг, который сообщает, какие команды имеют право играть друг с другом, произошла ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.