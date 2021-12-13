Валютный рынок понедельника: итоги дня

В понедельник вмешательство Национального банка вновь прервало продолжавшийся четвертый день тренд на укрепление гривны на межбанковском﻿ валютном рынке.

Дисбаланс между спросом и предложением бросался в глаза с самого утра: на одного желающего купить валюту приходилось по три продавца. Желающих и торопившихся продать валюту было столько, что никто даже не заметил Национального банка, выкупившего свои «стандартные» 5 млн долларов в районе 26,89 гривен. После того, как котировки опустились до 26,85 гривен на покупке и 26,87 гривен на продаже, Национальный банк появился повторно. На этот раз он выставил крупный ордер на покупку на уровне 26,86 гривен. Похоже, нервы покупателей были на пределе: увидев Нацбанк с крупной интервенцией, они начали дружно выставлять свои заявки. В итоге, к концу обеденного перерыва уже на одного продавца приходилось по три покупателя. Естественно, котировки пошли вверх, и торговую сессию закрыли ростом.

Закрыли торги понедельника на 3 копейки на покупке и на 2,5 копейки на продаже выше, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,85/26,96 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись гораздо шире, чем в прошлую пятницу: спред на открытии составил 11 копеек. Довольно долго и продавцы, и покупатели двигали цены заявок, пытаясь заинтересовать друг друга. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,895 гривен прошла лишь в 9:56: у кого-то из продавцов лопнуло терпение, и он отдал сумму покупателю по запрошенной им цене. Котировки нехотя, но пошли вниз: после 11 утра снижение ускорилось. К 11:35 достигли дневных минимумов. Экспортеры были явно не намерены сдавать валюту по такой цене и начали снимать свои заявки, приняв решение ждать. В ситуацию был вынужден вмешаться уже побывавший до этого на рынке Национальный банк: ровно в 12:10 он выставил ордер на покупку на уровне 26,86 гривен. Слух о том, что Нацбанк вышел с крупной интервенцией после нескольких дней тишины, мгновенно разлетелся по банкам. Была дана команда «Покупать», и все отложенные заявки выставлены. К началу обеда котировки отскочили до 26,90 гривен, а после обеда поднялись до 26,94 на покупке и 26,98 гривен на продаже. По таким ценам продавцы уже были согласны отдавать валюту; пошла оживленная торговля, но к закрытию цены лишь на пару копеек снизились от дневных пиков.

Котировки закрытия торгов – 26,93/26,955 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 72,3 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 154,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8736 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8736 гривен. Официальный курс доллара на 14 декабря установлен на отметке 26,8846 гривен за доллар, снижение на 13,95 копеек.

установлен на отметке 26,8846 гривен за доллар, снижение на 13,95 копеек. Официальный курс евро на 14 декабря установлен на отметке 30,3272 гривен за евро, снижение на 12,49 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в течение дня сначала падал, а затем рос. Утром «американца» начали продавать по 26,97-26,98 гривен. К обеду он подешевел до 26,90-26,92 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 27,00-27,02 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1286 доллара. Сегодня евро попытался скорректироваться вниз после роста в прошлую пятницу, но смог опуститься лишь до отметки 1,1258 доллара. На этом уровне его начали покупать, и он поднялся на 40 пунктов выше, до 1,1298. Наличный евро сегодня в первой половине дня подешевел с 30,40-30,45 до 30,35-30,37 гривен, а к вечеру, следуя за наличным долларом, вырос до 30,40-30,45 гривен.

Российский рубль в понедельник опять рисует «американские горки»: до обеда он вырос к доллару до 73,25, а после обеда потерял сразу 60 копеек и опустился до 73,85. На наличном рубле все внешние колебания не отразились никак: уже вторую неделю его цена «заморожена» на уровне 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.