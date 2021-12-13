Валютный рынок понедельника: итоги дня
В понедельник вмешательство Национального банка вновь прервало продолжавшийся четвертый день тренд на укрепление гривны на межбанковском валютном рынке.
Дисбаланс между спросом и предложением бросался в глаза с самого утра: на одного желающего купить валюту приходилось по три продавца. Желающих и торопившихся продать валюту было столько, что никто даже не заметил Национального банка, выкупившего свои «стандартные» 5 млн долларов в районе 26,89 гривен. После того, как котировки опустились до 26,85 гривен на покупке и 26,87 гривен на продаже, Национальный банк появился повторно. На этот раз он выставил крупный ордер на покупку на уровне 26,86 гривен. Похоже, нервы покупателей были на пределе: увидев Нацбанк с крупной интервенцией, они начали дружно выставлять свои заявки. В итоге, к концу обеденного перерыва уже на одного продавца приходилось по три покупателя. Естественно, котировки пошли вверх, и торговую сессию закрыли ростом.
Закрыли торги понедельника на 3 копейки на покупке и на 2,5 копейки на продаже выше, чем в прошлую пятницу.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,85/26,96 (покупка/продажа).
Торги понедельника открылись гораздо шире, чем в прошлую пятницу: спред на открытии составил 11 копеек. Довольно долго и продавцы, и покупатели двигали цены заявок, пытаясь заинтересовать друг друга. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,895 гривен прошла лишь в 9:56: у кого-то из продавцов лопнуло терпение, и он отдал сумму покупателю по запрошенной им цене. Котировки нехотя, но пошли вниз: после 11 утра снижение ускорилось. К 11:35 достигли дневных минимумов. Экспортеры были явно не намерены сдавать валюту по такой цене и начали снимать свои заявки, приняв решение ждать. В ситуацию был вынужден вмешаться уже побывавший до этого на рынке Национальный банк: ровно в 12:10 он выставил ордер на покупку на уровне 26,86 гривен. Слух о том, что Нацбанк вышел с крупной интервенцией после нескольких дней тишины, мгновенно разлетелся по банкам. Была дана команда «Покупать», и все отложенные заявки выставлены. К началу обеда котировки отскочили до 26,90 гривен, а после обеда поднялись до 26,94 на покупке и 26,98 гривен на продаже. По таким ценам продавцы уже были согласны отдавать валюту; пошла оживленная торговля, но к закрытию цены лишь на пару копеек снизились от дневных пиков.
Котировки закрытия торгов – 26,93/26,955 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 72,3 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 154,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8736 гривен.
- Официальный курс доллара на 14 декабря установлен на отметке 26,8846 гривен за доллар, снижение на 13,95 копеек.
- Официальный курс евро на 14 декабря установлен на отметке 30,3272 гривен за евро, снижение на 12,49 копеек.
Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в течение дня сначала падал, а затем рос. Утром «американца» начали продавать по 26,97-26,98 гривен. К обеду он подешевел до 26,90-26,92 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 27,00-27,02 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1286 доллара. Сегодня евро попытался скорректироваться вниз после роста в прошлую пятницу, но смог опуститься лишь до отметки 1,1258 доллара. На этом уровне его начали покупать, и он поднялся на 40 пунктов выше, до 1,1298. Наличный евро сегодня в первой половине дня подешевел с 30,40-30,45 до 30,35-30,37 гривен, а к вечеру, следуя за наличным долларом, вырос до 30,40-30,45 гривен.
Российский рубль в понедельник опять рисует «американские горки»: до обеда он вырос к доллару до 73,25, а после обеда потерял сразу 60 копеек и опустился до 73,85. На наличном рубле все внешние колебания не отразились никак: уже вторую неделю его цена «заморожена» на уровне 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.