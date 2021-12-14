Что ожидается на валютном рынке во вторник

Резкий разворот тренда вверх, произошедший на межбанковском валютном рынке﻿ в понедельник 13 декабря, породил множество вопросов, главный из которых: продолжится ли на этой неделе укрепление национальной валюты, или же Национальный банк обозначил «дно»? Ответ на него мы можем получить уже сегодня.

Факторы, ранее способствовавшие давлению на гривну, перестали действовать еще на прошлой неделе (за исключением политической напряженности, но здесь ситуация относительно стабильна), а снижение активности покупателей валюты на фоне растущего предложения от экспортеров вполне может позволить национальной валюте отвоевать у доллара еще хотя бы 10-20 копеек. В нынешней ситуации именно намерения Национального банка и его действия на межбанке будут определять дальнейшее поведение курса доллара. Еще одним знаковым событием для валютного рынка может стать сегодняшний аукцион Министерства финансов; на нем инвесторам предложат ОВГЗ в гривне сроком на 3, 6, 12 месяцев, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет, а также ОВГЗ в долларах сроком на 2 года и ОВГЗ в евро сроком на 1 год. Если иностранные инвесторы проявят интерес к украинским ценным бумагам, то они могут начать продавать валюту для их покупки, и это еще больше увеличит предложение долларов, а значит, будет способствовать снижению курса.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,90/27,00 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в понедельник сначала падал, а затем рос. Утром «американца» начали продавать по 26,97-26,98 гривен. К обеду он подешевел до 26,90-26,92 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 27,00-27,02 гривен. Сегодня утром продажа в Киеве будет стартовать с 26,99-27,00 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Сегодня равновероятны как рост, так и снижение безналичного, а за ним – и наличного доллара. Тренд на межбанке задаст направление для наличного рынка.

Евро на рынке FOREX в понедельник попытался скорректироваться вниз после роста в прошлую пятницу, но смог опуститься лишь до отметки 1,1258 доллара. На этом уровне его начали покупать, и он поднялся на 49 пунктов выше, до 1,1307. Утром вторника евро опять «смотрит вниз» и уже опустился до отметки 1,1271 доллара. Наличный евро в понедельник сначала подешевел с 30,40-30,45 до 30,35-30,37 гривен, а к вечеру, следуя за наличным долларом, вырос до 30,40-30,45 гривен. По 30,40-30,45 гривен его начнут продавать и сегодня утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Как и для наличного доллара, сегодня равновероятны как рост, так и снижение ценника на наличный евро.

Российский рубль в понедельник сначала вырос до 73,25 за доллар, а к вечеру опустился до 73,70. Резкие колебания мировых цен на нефть, которые в последнее время могут расти и падать на 5% за день, а также укрепление американского доллара давят на российскую валюту. Утром вторника он торгуется в узком диапазоне 73,47-73,57 доллара. Наличный рубль в Киеве в понедельник, как и на прошлой неделе, продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. По такой же цене его будут продавать и сегодня; вероятность изменения даже на пару копеек за 10 рублей сегодня небольшая.