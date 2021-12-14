Топ-3 способа борьбы с замерзшим стеклом автомобиля

Водителям дали ценные советы, как очистить лобовое стекло автомобиля от инея и льда, сообщает Судебно-юридическая газета.

Эксперты назвали три самых топовых способа борьбы с замерзшим стеклом автомобиля.

Специальное покрытие

Такой вариант считается самым затратным, потому как сначала придется это самое покрытие искать, а затем купить за немаленькую сумму. Однако эта вещица, которую изготавливают из легких материалов, весьма стойкая. Поэтому в даже самую плохую погоду она способна выстоять на защите вашего лобового стекла.

Интересно, что стекло стоит не просто «укрыть», но и после зафиксировать защиту — чтобы было надежнее.

Ну и определенный плюс спецзащиты в том, что она покупается далеко не на один сезон.

Пищевая пленка

Прежде чем оставить машину на всю ночь на улице, обклейте ее окна кусками пищевой пленки. Утром останется лишь их отклеить и легонько протереть окна.

Вода

Этот вариант очистки является самым простым и поэтому популярным. Когда времени в обрез, то очистить лобовое стекло можно с помощью теплой воды.

Просто наберите ее в бутылку и плесните на стекло. Важно не переусердствовать с температурой, чтобы поверхность «лобовушки» не треснула из-за этого.

Большинство водителей действительно признают этот способ самым удобным.