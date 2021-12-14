Валютный рынок вторника: ход торгов

Во вторник вдохновленные ростом экспортеры, которых поддержали банки-спекулянты, попытались развить восходящий тренд по доллару на межбанковском валютном рынке﻿.

В результате их слаженных действий покупатели были вынуждены поднять цену заявок на покупку до 27,01 гривен, при этом продажи поднялись до 27,03 гривен. Но желающих покупать доллар по такой цене оказалось немного, и уже спустя час котировки начали плавно снижаться в район 26,96-26,985 гривен. Национальный банк сегодня не рискнул выходить с покупкой и предпочел остаться наблюдателем.

Четко отслеживали ситуацию на межбанке и на наличном валютном рынке. В 9 утра оптовые обменные пункты начали продавать наличного «американца» по 26,99-27,00 гривен, к 11 утра цена поднялась до 27,05 гривен, а у отдельных операторов – даже до 27,09-27,10 гривен. Но как только безналичный доллар начал дешеветь, мгновенно начали снижать ценники и на табло оптовых обменок. К обеду доллар подешевел до 27,02-27,03 гривен. Как сообщили порталу «Курс Украины», особого спроса на наличную валюту на росте не наблюдалось.

Евро на FOREX в первой половине дня резко вырос и достиг отметки 1,1318 доллара. Доллар в мире падает против остальных ведущих валют накануне завтрашнего заседания FOMC, на котором будет обсуждаться вопрос повышения процентной ставки ФРС США. Наличный евро в Украине сегодня торгуется в диапазоне 30,45-30,50 гривен; более дешевые продажи с утра продержались недолго.

Российский рубль в первой половине дня вторника выглядит зажатым в узком диапазоне 73,40-73,60 рублей за доллар. Рубль пока не успел отреагировать на падение доллара в мире. Цена наличного рубля в Киеве не меняется уже вторую неделю: его стабильно продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей, причем большинство предложений сегодня – именно по 3,65 гривны за 10 рублей.