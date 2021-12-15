На мировом рынке квантовых вычислений ожидается стремительный рост
Сверхпроизводительные компьютеры смогут приносить владельцам большой доход. Со временем такие решения полностью заменят текущее поколение вычислительных систем, прогнозирует IDC, сообщает Российская газета.
Мировой рынок квантовых вычислений составит 8,6 млрд долларов в 2027 году. По прогнозам экспертов, в среднем рынок будет расти на 50% за год.
Аналитики связывают рост рынка с тем, что будет развиваться сегмент "вычисление как услуга", когда обладатели квантовых компьютеров будут сдавать их в аренду, как сейчас это происходит с рынком суперкомпьютеров.
"Квантовый компьютер является вычислительным устройством, которое может работать с огромной скоростью и решать ряд проблем, с которыми не сможет справиться даже самый мощный суперкомпьютер. Квантовые компьютеры способны решать алгоритмические вопросы, а в теории они могут справиться с задачами, связанными с моделированием, криптографией, генной инженерией, шифрованием, искусственным интеллектом и др. Однако из-за наличия большого количества накладных расходов сферы применения квантовых решений ограничены, как и их языки программирования", - поясняет Антон Болдин из Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG).
Несмотря на то что создание полноценного квантового компьютера вопрос скорее завтрашнего дня, частичное использование этих алгоритмов возможно уже сегодня.
"Так, например, уже сегодня компании внедряют квантовые алгоритмы для диагностики раковых заболеваний на основе некоторой вариации подходов машинного обучения. Они используются для повышения точности диагностики онкологических заболеваний с помощью магнитно-резонансной томографии. А автомобильные компании используют "квантово-вдохновленную" технологию - хотя и не настоящий квантовый компьютер - для тестирования алгоритма маршрутизации движения", - заключает Денис Сереченко, директор по технологической политике Microsoft.