Применение пограничниками оружия: вступили в силу новые правила

В Украине 15 декабря вступает в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения. Соответствующие изменения есть в законе "О Государственной пограничной службе Украины", сообщает Радио Свобода.

"Законом регулируется ряд важных аспектов, которые помогут пограничникам в тех случаях, когда слова не эффективны для прекращения правонарушения или реализации других законных полномочий, либо приходится сдерживать вооруженную агрессию.

Нововведения законодательно регламентируют применение сотрудниками Госпогранслужбы физического воздействия, а также использование и применение специальных средств: от наручников до служебных собак, от средств ограничения подвижности к средствам акустического, микроволнового воздействия, радиоэлектронного противодействия и т.д." , - говорится в сообщении.

В ГПСУ говорят, что новыми изменениями регламентируется применение пограничниками оружия, боевой техники, вооружения, установленного на кораблях, катерах и воздушных судах пограничной службы.

В частности, законодательно регламентировано применение оружия и при отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины и в особый период. Среди прочего определены случаи, когда пограничники могут применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику и в направлении территории сопредельного государства.

"Это в частности следующие случаи: отражение вооруженного нападения, отпор и сдерживание вооруженной агрессии, или вторжение на территорию Украины вооруженного (военного) лица и/или группы лиц, вооруженных сил других государств, прекращение вооруженных провокаций, ведение огня с территории сопредельного государства, а также отражение нападения или прекращения лица и/или группы лиц, незаконно пересекающих или пытающихся незаконно пересечь государственную границу Украины", – пояснили в ведомстве.

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