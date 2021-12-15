Врач назвал факторы риска заболеваний крови

Железодефицитной анемией, включая латентную форму, страдают до 60 процентов женщин детородного возраста. Высок риск развития этого заболевания у пациентов с хронической кровопотерей - геморроидальными, носовыми и желудочно-кишечными кровотечениями, сообщает Российская газета.

Об этом заявила гематолог Галина Кучма. Она назвала главные факторы риска заболеваний крови.

Если у пациента проведена резекция желудка по поводу язвы или опухоли и по какой-то причине не был назначен витамин В12, то ему угрожает развитие В12-дефицитной анемии. Когда человек бесконтрольно принимает анальгинсодержащие препараты, повышается риск лейкопении и тромбоцитопении. А у ВИЧ-инфицированных высока опасность СПИД-ассоциированных лимфопролиферативных заболеваний.

Риск тромбозов резко повышают такие факторы, как ожирение, курение, малоподвижный образ жизни, прием оральных контрацептивов, преклонный возраст, а также сопутствующие патологии в виде сахарного диабета, гипертонии, онкологических и бронхо-легочных заболеваний.

Для формирования тромбов необходимо сочетание трех факторов, - пояснила Галина Кучма. - Первый - это повреждение внутренней поверхности сосудов (возникает после травматических, опухолевых или воспалительных заболеваний). Второй - замедление тока крови (происходит при сердечной недостаточности, длительном постельном режиме и варикозной болезни). И третий - повышенная свертываемость крови (отмечается при травмах, воспалительных процессах, оперативных вмешательствах и обезвоживании организма). Иногда достаточно и одной причины. При наличии же всех трех тромбообразование неизбежно.

Что касается злокачественных заболеваний крови - лейкозы, лимфомы, - то их риск повышается с возрастом. Главная опасность заключается в том, что первые симптомы не вызывают тревоги у человека. Это может быть небольшая усталость, повышенная утомляемость, сонливость, потливость по ночам и повышение температуры вечером.

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