Oppo представила свой первый смартфон с гибким дисплеем

Китайская компания Oppo официально представила флагманский смартфон Find N — свою первую модель, оснащённую гибким экраном. Новинка выполнена в форм-факторе книжки и оборудована пятью камерами, сообщает 3Dnews.

Основной гибкий дисплей, складывающийся внутрь корпуса, имеет размер 7,1 дюйма по диагонали и обладает разрешением WUSXGA (1792 × 1920 точек). Частота обновления варьируется в диапазоне от 1 до 120 Гц, а частота отклика сенсорного слоя достигает 1000 Гц. Обеспечивается яркость до 1000 кд/м2; охват цветового пространства DCI-P3 достигает 100 %.

Применено особое сочленение половинок Flexion Hinge, в конструкцию которого входят 136 компонентов. Оно обеспечивает плотное соприкосновение двух частей экрана, устраняя некрасивый промежуток. За защиту от повреждений отвечает покрытие Flexion Ultra Thing Glass.

На внешней стороне корпуса установлен вспомогательный 5,49-дюймовый дисплей с разрешением 1972 × 988 точек, частотой обновления 60 Гц, яркостью до 1000 кд/м2 и 100-проценетным охватом цветового пространства DCI-P3. Использовано прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Тройная тыльная камера объединяет 50-мегапиксельный блок Sony IMX766, 16-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой (IMX481) и 13-мегапиксельный телефотокомпонент (S5K3M5). Во внутренней области и в лицевой части расположены 32-мегапиксельные камеры.

Смартфон несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 888 с модемом 5G, до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью 512 Гбайт.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 33-Вт подзарядки SuperVOOC и 15-Вт подзарядки AirVOOC. Сканер отпечатков пальцев находится в боковой части.

Установлена операционная система ColorOS 12 на базе Android 11. Продажи начнутся 23 декабря: цена составит от 1200 долларов США.