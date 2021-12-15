Агуэро официально объявил о завершении игровой карьеры

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро в среду официально объявил о завершении карьеры, сообщает Sport24.

30 октября футболист не смог доиграть матч с «Алавесом». Врачи диагностировали у него проблемы с сердцем.

«Здоровье — на первом месте. Врачи сказали мне, что лучше перестать играть. Так что я покидаю «Барселону» и ухожу из профессионального футбола», — сказал Агуэро.

33-летний форвард перешел в «Барселону» минувшим летом на правах свободного агента. За каталонцев Агуэро успел провести 5 матчей и забил 1 гол.

На протяжении карьеры Агуэро играл за «Индепендьенте», «Атлетико» и «Манчестер Сити», выигрывал Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, английскую премьер-лигу, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок футбольной лиги, Кубок Америки и Олимпийские игры.