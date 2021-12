Усик и Джошуа не у дел – лучшим оказался Фьюри

Всемирный боксерский совет (WBC) по традиции подвел итоги года и назвал лучших бойцов и бои в премии «Лучшее 2021 года» (The Best of 2021). Победители определялись посредством голосования, сообщает Новости и Факты.

В 2020 году боксерами года по версии WBC стали британец Тайсон Фьюри и мексиканец Сауль Альварес, а поединком года – бой Фьюри против американца Деонтея Уайлдера. В 2021 году лауреаты практически не изменились.

Победители премии WBC

Бой года: Тайсон Фьюри (Великобритания) – Деонтей Уайлдер (США) – бой за пояс WBC в супертяжелом весе

Как и годом ранее, противостояние этих двух боксеров было признано лучшим. В этот раз Фьюри и Уайлдер встречались уже в третий раз, и в заключительной части трилогии победу снова одержал британец, нокаутировавший соперника в 11-ом раунде. За поединок боксеры четырежды побывали в нокдаунах.

Боксер года: Сауль Альварес (Мексика, второй средний вес)

Сауль «Канело» Альварес второй раз подряд получил подобное отличие от WBC. В прошлом году он вписал свое имя в историю, став первым боксером, объединившим все титулы во втором среднем весе и всего лишь шестым абсолютным чемпионом среди мужчин. Подобное ранее не удавалось ни одному мексиканцу.

Это достижение покорилось Альваресу после победы нокаутом над американцем Калебом Плантом в 11-м раунде. Теперь мексиканцу принадлежат чемпионские пояса WBA (Super), WBC, WBO и IBF.