Skoda анонсировала новый электрический кроссовер

Компания Skoda опубликовала видеоролик и тизерные изображения, в которых показана купеобразная версия электрического кроссовера Enyaq iV, сообщает РБК-Украина.

Одной из главных особенностей новинки стал низкий коэффициент аэродинамического сопротивления cd 0,234 - лучший в своем классе. Обтекаемость сэкономит заряд батареи: Enyaq Coupe iV сможет проехать на одной зарядке до 535 километров, в то время как обычный Эниак имеет максимальную дальность в 510 км.

Практичность при этом почти не пострадает: купе-кроссовер потеряет всего 15 литров полезного пространства - объем багажного отделения составит 570 литров.

Базовую версию кросс-купе с индексом iV 60 оснастят одним электромотором мощностью 179 лошадиных сил и литий-ионной батареей емкостью 62 кВт·ч. Модификации iV 80 достанется 204-сильный агрегат и аккумуляторы на 77 кВт·ч. Топовая версия iV 80x получит два электродвигателя (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 265 лошадиных сил и батарею емкостью 82 кВт·ч.

Официальная премьера Skoda Enyaq Coupe состоится 31 января. Продажи новинки в Европе стартуют в первой половине следующего года. А к 2025 году чешская марка выведет на рынок до десяти новых моделей с гибридными и электрическими силовыми установками. К тому времени доля электрифицированных машин от общего объема продаж достигнет 25 процентов.