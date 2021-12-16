Александра Зарицкая презентовала клип-исповедь с Мешковым

Популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая презентовала новый клип на трек "Автовідповідач". Вместе с артисткой в главной роли музыкальной работы снялся ее партнер по шоу "Танці з зірками" Юрий Мешков, сообщает Обозреватель.

Соответствующее видео опубликовали на официальном YouTube-канале группы KAZKA. Клип – это история о болезненном расставании, от которого хочется убежать, но, несмотря на расстояние, почему-то не удается.

Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA. Источник: instagram.com/d1ff

"Это своеобразная исповедь. О потерянной любви, страхах, умении прощать и магическую связь между людьми, которую почти невозможно разрушить" , – прокомментировала Александра Зарицкая.

Александра Зарицкая разместила анонс на личной странице в Instagram. Она опубликовала фото с собой, на которых видно, как артистка заметно похудела.