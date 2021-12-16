В НАТО не сказали, когда Украина сможет вступить в Альянс
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО не дали четкого ответа на вопрос о том, в каком году Украина сможет стать членом Альянса. Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".
Комментируя итоги встречи Столтенберга и Зеленского, Кулеба подчеркнул, что этот вопрос поднимался украинской стороной.
"Единственный недостаток – год, когда Украина станет членом НАТО – нам не сказали. Хотя мы спрашивали. Но абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия "когда Украина станет членом НАТО" – это исключительно дискуссия, которую ведут Украина и НАТО", – уверяет Кулеба.