Звезду культового сериала обвинили в изнасилованиях

Актера Криса Нота, известного ролью мужа Кэрри Брэдшоу Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", обвинили в изнасилованиях, сообщает УНИАН.

Речь идет о двух случаях, якобы произошедших в 2004 и 2015 годах. Об изнасилованиях рассказали две не связанные между собой женщины. Так, одна из них работала в фирме, где Крис Нот был клиентом. Она утверждает, что актер пригласил ее к себе в квартиру, а затем изнасиловал.

Вторая женщина утверждает, что прзнакомилась с мужчиной в клубе, где работала официанткой. Он также позвал ее к себе домой, где она подверглась изнасилованию.

Крис Нот все эти обвинения отрицает, он говорит, что все встречи были по обоюдному согласию.

"Сложно ответить, почему эти истории всплывают именно сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин" , — заявил сыгравший Мистера Бига актер.

Пока против актера не выдвинуты официальные обвинения.